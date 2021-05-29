Спасатели детских душ

Наши героини — Любовь Каськаева, Екатерина Юдина и Мадонна Казиева — умеют подобрать ключик к сердцу любого подростка. Они точно знают, что если ребёнок совершает правонарушение или у него возникают другие проблемы, то искать их решение нужно в семье, во взаимоотношениях родителей и детей.

Непростые разговоры

– Преддипломную практику я проходила у инспекторов по делам несовершеннолетних местного отделения милиции, — рассказывает Любовь Каськаева. — Мы выезжали на вокзалы, где дети занимались попрошайничеством. Я много общалась с этими ребятами и поняла, что не нужда заставляет их просить деньги и совершать правонарушения, а безразличие взрослых. Этот жизненный опыт лёг в основу моей дипломной работы, которая называлась «Дети улиц». После окончания института я приехала в Норильск и, увидев по ТВ передачу с участием нашего прежнего руководителя Ирины Анатольевны Кравченковой, сразу решила, что хочу работать в милиции, а именно инспектором по делам несовершеннолетних. В 2009 году я поступила на службу. Мне хотелось понять, что побуждает детей совершать правонарушения. Я всегда считала, что все дети рождаются чистыми, и то, какими они вырастут, зависит от семьи и условий, в которых они воспитываются, от их окружения. Работа в ПДН только подкрепила это убеждение.

Любовь Каськаева считает, что современные дети очень подвержены влиянию авторитетов и мнения толпы, которые не всегда являются правильными и могут побудить к деструктивному поведению. Вечная занятость на работе и решение бытовых проблем не оставляют родителям времени на построение доверительных отношений с ребёнком. К тому же дети в подростковом возрасте часто не признают авторитет родителей, а самим несовершеннолетним сложно отличить чёрное от белого, и тогда им «на помощь» приходят интернет и соцсети, где можно встретить всё: от призывов кумиров к употреблению наркотиков до совершения суицидов или преступлений.

– Мы очень мало времени проводим с детьми, — говорит Любовь. — В лучшем случае один день в неделю, а в худшем — и того меньше. Моему сыну восемь лет, и я понимаю, насколько для него важно общаться с нами, родителями, и получать ответы на вопросы именно от нас, а не узнавать в интернете. Нам удаётся подобрать для своего ребёнка правильные слова. Плюс ещё и в том, что мы с супругом оба служим в правоохранительных органах, и сын знает, какая это непростая работа. Он видит, что к сердцу каждого ребёнка я стараюсь подобрать ключик, чтобы помочь ему наладить отношения с семьёй. Вообще, самое сложное в службе инспектора ПДН — это работа не с детьми, а с их родителями. Порой непросто им объяснить, что ребёнку нужно доверять, но при этом осторожно контролировать его.

Самое приятное в работе инспектора по делам несовершеннолетних — это благодарность родителей за то, что ты уберёг их ребёнка от беды.

Диалог = доверие

– В Дудинке было эмоционально сложно работать, — делится Екатерина Юдина. — Поражало то, с каким равнодушием коренное население Таймыра относится к своим детям, практикуя беспробудное пьянство и демонстрируя нежелание работать. Семьи большие, по 5–6 детей, а живут на скромные суммы кочевых пособий. Детский дом почти всегда заполнен. На учёте у инспекторов ПДН Дудинки стоят в два раза больше детей, чем в Норильске, при том что население Дудинки — чуть более 22 тысяч человек, а Норильска — более 170 тысяч человек. Мои коллеги из сил выбиваются, чтобы хоть как–то изменить ситуацию к лучшему.

Мне в Норильске комфортнее работать. Здесь родители ответственнее, лучше налажена профилактическая работа, и сотрудники ПДН работают именно на предупреждение совершения преступлений несовершеннолетними. Чуть ли не каждую неделю мы проводим классные часы и беседы в школах. Но, несмотря на это, и здесь есть над чем работать — детей, предоставленных самим себе, много, что приводит к пропускам в школе. Они не посещают никакие кружки или секции. А ведь занятость детей помогает уберечь их от совершения правонарушений и выработать некий иммунитет, и работает это только до 14 лет.

Работа инспектором по делам несовершеннолетних научила Екатерину терпению, которое ей помогает в воспитании четырёхлетнего сына–непоседы. Она считает, что многие трудности с детьми можно решить, если научиться разговаривать с ними и понимать их. Более того, такой навык станет шагом к доверительным отношениям.

Проблемы решим сообща

– Отчасти в работу привносится личное, — говорит Мадонна Казиева. — Я как мама принимаю близко к сердцу некоторые вещи, связанные с детьми, но как сотрудник полиции умею справляться с эмоциями и стараюсь помочь ребёнку и семье найти выход из сложившейся ситуации. В Норильске хватает неблагополучных семей, где родители пьют и бьют своих детей, и мне до сих пор трудно понять безразличие некоторых родителей. Как можно не знать и не интересоваться, где находится ваш ребёнок и что с ним происходит. Мы занимаемся чужими детьми, а на своих порой не хватает времени. Мне дорога каждая минута общения с моими девочками. Из–за загруженности на работе порой опускаются руки, но тогда приходит поддержка от дочерей и мужа, которые обнимут и скажут, что я всё правильно делаю, что без моей работы другим детям было бы хуже. Одной дочери в этом году исполнится восемь, а другой — 14. Общаясь с ними, я узнаю, чем живёт современная молодёжь. В трудную минуту своё надёжное плечо подставляет супруг, и отчасти благодаря этому я ни разу не пожалела, что выбрала профессию инспектора отделения по делам несовершеннолетних.

Мадонна Казиева считает, что главная проблема сегодняшней молодёжи — это вседозволенность и безнаказанность. Дети много знают о своих правах, но забывают об обязанностях. О них инспектор регулярно напоминает учащимся, когда проводит лекции в школах. На воспитание молодёжи сильно влияют соцсети. Особенно негативно сказывается просмотр видео, которое набирает популярность благодаря отрицательному сюжету. Не всегда достойны подражания и интернет–кумиры молодёжи, которые своим примером показывают — чтобы стать блогером, не нужно много учиться, достаточно выложить видео. Увлечение интернетом, как и прочие детские проблемы, связано с отсутствием контакта и доверия в семье. Родители или чрезмерно контролируют своих детей, или наоборот, пускают всё на самотёк.

– Для того чтобы доверять своему ребёнку, нужно много вложить в воспитание, — поясняет Мадонна Казиева. — Доверие рождается из уважительного отношения к потребностям друг друга, внимания и заботы. Эти качества не всегда проявляются в материальных вещах, порой достаточно обнять родного человека, поговорить с ним и не осуждать. Мы все имеем право на ошибку, некоторых нам удаётся избежать, а какие–то исправить. И важно донести до ребёнка мысль: что бы у него ни случилось, будет лучше, если он поделится этим со своими родителями.