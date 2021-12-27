Спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 рыбаков
Спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 рыбаков
26 декабря несколько десятков человек, занимавшихся рыбной ловлей на Енисее, оказались отрезанными от берега. Причиной стал резкий подъём воды в окрестностях города Енисейска. Об этом сообщает агентство ГО и ЧС Красноярского края.
На место происшествия выезжали сотрудники краевого учреждения «Спасатель». С помощью громкоговорителей они оповестили рыбаков об угрозе отрыва льдины, на которой их могло унести далеко от берега, и необходимости срочной эвакуации.
Спасатели оперативно изготовили деревянные настилы, благополучно доставили по ним всех 58 рыбаков на берег и провели профилактическую беседу об опасности выхода на лёд.