Спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 рыбаков

26 декабря несколько десятков человек, занимавшихся рыбной ловлей на Енисее, оказались отрезанными от берега. Причиной стал резкий подъём воды в окрестностях города Енисейска. Об этом сообщает агентство ГО и ЧС Красноярского края.

На место происшествия выезжали сотрудники краевого учреждения «Спасатель». С помощью громкоговорителей они оповестили рыбаков об угрозе отрыва льдины, на которой их могло унести далеко от берега, и необходимости срочной эвакуации.

Спасатели оперативно изготовили деревянные настилы, благополучно доставили по ним всех 58 рыбаков на берег и провели профилактическую беседу об опасности выхода на лёд.