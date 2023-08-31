Специалистов в области IT приглашают на конкурс

Принять в нём участие могут студенты и специалисты старше 18 лет. Задания для конкурсантов составлены на базе реальных задач известных крупных компаний. У них будет возможность проявить себя и выиграть достойный денежный приз. Участникам предстоит применить свои теоретические и практические знания в системном программировании для операционных систем на базе Linux-дистрибутива OpenScaler.

Конкурс будет проходить в три этапа. Первый – в формате онлайн-тестирования - уже стартовал и продлится до 17 сентября. На его прохождение даётся одна попытка. В результате испытаний будут определены 100 лучших участников.

Второй этап пройдёт с 22 по 24 сентября. Участникам предстоит решить задачи по системному программированию онлайн. По итогам этапа определятся 15 конкурсантов, которых пригласят на очный финал соревнований.

Третий - финальный - этап состоится в Московской области с 21 по 22 октября. Победителей ждут денежные призы и памятные подарки.

Узнать подробности и суммы призового фонда можно на официальном сайте конкурса.

Организаторы мероприятия – российский разработчик программного обеспечения СберТех и АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».