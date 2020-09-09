Специалисты Центра занятости напоминают

Специалисты ЦЗН Норильска напоминают: безработный гражданин должен сразу сообщить о факте изменения своей занятости: в случаях возникновения трудовых отношений; при прохождении военной, альтернативной гражданской службы, а также службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; при старте очного курса обучения всех уровней образования; если стал учредителем (участником) организаций, в отношении которых имеются имущественные права; при назначении трудовой пенсии по старости, за выслугу лет; пенсии по инвалидности; в случае наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам; переезда на место жительства в другую местность.

- Если обстоятельства безработного гражданина изменились, а он не передал информацию об этом в ЦЗН, и ему переплатили пособие по безработице, он обязан вернуть незаконно полученные средства, - пояснили специалисты. - При отказе сделать это, материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, так что гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

По всем вопросам можно обратиться в центр занятости города Норильска по телефонам "горячей линии" - 34-18-82, а также в отдел трудоустройства в Центральном районе - 34-29-50; в отдел трудоустройства в р-не Талнах - 44-60-81; в отдел трудоустройства в р-не Кайеркан - 34-27-23