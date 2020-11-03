Специалисты Центра занятости напоминают
Специалисты Центра занятости напоминают
В случае трудоустройства граждане должны дать обратную связь в Центр занятости.
После того как гражданин встаёт на биржу труда ему поступают предложения о трудоустройстве в личный кабинет на портале «Работа в России», а также по электронной почте и телефону.
В случае трудоустройства, неважно на место работы от Центра занятости или самостоятельном трудоустройстве, следует направить инспектору копию приказа о трудоустройстве или трудового договора в кратчайшие сроки (лично или по электронной почте). Только после этого гражданин будет снят с учёта.
В случае отказа соискатель также даёт обратную связь и продолжает поиск работы.