МАУ ИЦ «Норильские новости»

Специалисты Центра занятости напоминают

Специалисты Центра занятости напоминают

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Специалисты Центра занятости напоминают

В случае трудоустройства граждане должны дать обратную связь в Центр занятости.

Специалисты Центра занятости напоминают

После того как гражданин встаёт на биржу труда ему поступают предложения о трудоустройстве в личный кабинет на портале «Работа в России», а также по электронной почте и телефону.

В случае трудоустройства, неважно на место работы от Центра занятости или самостоятельном трудоустройстве, следует направить инспектору копию приказа о трудоустройстве или трудового договора в кратчайшие сроки (лично или по электронной почте). Только после этого гражданин будет снят с учёта.

В случае отказа соискатель также даёт обратную связь и продолжает поиск работы.

Фото из открытых источников
3 ноября в 17:45 480
Центр занятостиТрудоустройство
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