Специалисты Центра занятости напоминают

После того как гражданин встаёт на биржу труда ему поступают предложения о трудоустройстве в личный кабинет на портале «Работа в России», а также по электронной почте и телефону.

В случае трудоустройства, неважно на место работы от Центра занятости или самостоятельном трудоустройстве, следует направить инспектору копию приказа о трудоустройстве или трудового договора в кратчайшие сроки (лично или по электронной почте). Только после этого гражданин будет снят с учёта.

В случае отказа соискатель также даёт обратную связь и продолжает поиск работы.