Специалисты «Норникеля» получили ключи от нового ведомственного жилья

Там, на улице Кравца, 10, почти 30 лет стоял недостроенный жилой дом. «Норникель» взялся за его масштабную реконструкцию. Здание полностью модернизировано, обновлены все коммуникации, по-новому спроектированы помещения. Сейчас в доме 98 квартир: 39 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 21 трёхкомнатная. Все оснащены мебелью, шторами, бытовой техникой. Общая стоимость проекта - почти 500 млн рублей. Ключи от нового жилья сотрудникам компании вручил старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

- Строительство жилья для молодых специалистов - один из примеров реализации социальной политики компании «Норникель», направленной, кроме всего прочего, на обеспечение наших сотрудников комфортабельным жильём. В этом году мы сдали в эксплуатацию два новых дома для наших работников. Поздравляю с новосельем! Желаю счастливой жизни на новом месте, отличного настроения и большой удачи, уюта и тепла, радушных встреч и визитов близких людей», - пожелал новосёлам Николай Уткин.

Новым жильём компания, как социально ответственный работодатель, обеспечивает в том числе и приглашённых специалистов. Профессионалов высокого уровня из других регионов привлекают для реализации масштабных проектов стратегии развития «Норникеля». Сегодня в Талнахе идёт активная модернизация минерально-сырьевого комплекса, ведётся строительство ТОФ-3, реализуются и другие проекты.

- Квартиры в доме на улице Кравца, 10, предназначены в том числе для медицинского персонала, который будет работать в нашем корпоративном медицинском центре. Но прежде всего упор будет сделан на специалистов предприятий минерально-сырьевого комплекса, которые базируются в Талнахе. Так что сотрудникам будет удобно добираться до работы, - отметила Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике.

Новосёлы уже оценили новые квартиры - им всё понравилось. Павел Степаненко, начальник подземного участка взрывных работ рудника «Скалистый», работающий в компании с 2019 года, доволен, что «Норникель» прислушивается к потребностям работников. Он приехал в Норильск в 2013-м из Ростова-на-Дону, где получил профильное образование, и несколько лет работал на Севере вахтовым методом. На днях Павел получил ключи от ведомственного жилья:

- Могу только порадоваться, что попал в такую компанию, и что «Норникель» так заботится о нас: условия для приезжих молодых специалистов и работающих здесь людей хорошие и, я считаю, заслуженные.

Его коллега по «Скалистому», Михаил Воробьёв, заместитель директора рудника по безопасности и режиму, в Норильске только два месяца, но и он уже в числе новосёлов:

- На предприятие меня пригласили, сюда я приехал из Якутии, где работал на горнодобывающем комбинате. Конечно, приглашение в Норильск было привлекательным: во-первых, «Норникель» - одно из крупнейших предприятий страны, во-вторых, для каждого работника немаловажен доход, который здесь гарантирован. А теперь и жильё есть! Я в восторге от того, как компания заботится о своих работниках. Квартиры отличные! Надеюсь задержаться в Норильске надолго и оправдать оказанное мне доверие, тем более что условия к тому располагают. В ближайшее время перевезу семью.

Возведение нового жилья — это ещё и вклад «Норникеля» в стартовавшую в Норильске реновацию жилфонда. Дом на Кравца, 10, стал вторым построенным компанией за этот год в Талнахе. В начале года новоселье состоялось на Таймырской,6. Это пятиэтажное здание тоже долго пустовало, а после масштабной реконструкции вновь стало жилым. В нём разместилось общежитие для молодых специалистов компании. В доме 94 комнаты-студии площадью от 19 до 36 кв. м с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Есть конференц-зал, спортивная и игровая зоны, мини-кинотеатр. В реконструкцию инвестировано около 300 млн рублей.