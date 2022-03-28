Специалисты разработали для Норильска новую транспортную модель

В состав рабочей группы, курирующей исследование, вошли представители городской администрации, транспортного департамента ЗФ «Норникеля», Агентства развития Норильска (АРН), а также ВЭБ.РФ. Изучением местной транспортной сети занимались эксперты, входящие в рабочие группы при правительстве России и Минтрансе РФ.

Были проведены замеры зимнего и летнего пассажиропотока, определены проблемы и слабые места отрасли, дана оценка качества транспортного обслуживания на основании данных анкетирования полутора тысяч респондентов, проанализирована маршрутная сеть.

Кроме того, в рамках исследования был реализован пилотный проект по установке валидаторов и информационных экранов на муниципальных регулярных маршрутах № 41 и 16а.

Благодаря полученным данным экспертам удалось разработать транспортную модель, которая может улучшить качество услуг в сфере общественного транспорта. Предложения касаются, в частности, изменения действующих маршрутов, схемы размещения остановочных пунктов, графиков движения автобусов и количества рейсов.

31 марта АРН приглашает всех желающих в креативное пространство на обсуждение новой транспортной модели. Начало презентации в 19.00. Регистрация на участие открыта на сайте.