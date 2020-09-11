Специалисты Роспотребнадзора помогли жителю Норильска

В ноябре 2019 года в управляющую компанию обратился мужчина, который утверждал, что его квартиру затопило канализационными водами, и требовал возмещения имущественного ущерба. Но внятного ответа он так и не получил, службы отправляли его друг к другу, не давая никакой надежды. Тогда мужчина обратился к специалистам Роспотребнадзора, которые помогли ему правильно подготовить документы для составления иска и добиться справедливости.

Суд признал вину УК ООО «СеверныйБыт» и постановил взыскать в пользу пострадавшего 120 132 рубля: 61 210 руб. — нанесенный ущерб по отделке квартиры, 4 500 руб. — расходы на услуги клининговой компании, 14 067 руб. — расходы на оплату оценки ущерба, 5 000 руб. — компенсация морального вреда, 35 355 руб. - штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.