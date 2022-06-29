Специалисты службы спасения провели открытый урок для воспитанников пришкольного лагеря в школе № 17

Лето для школьников - весёлая пора: стоят солнечные дни, и можно наконец-то искупаться. В Норильске плескаться в водоёмах запрещено, однако на материке можно наплаваться вдоволь. Поэтому спасатели и напомнили детям о правилах поведения на воде. Ведь безобидный с виду водоём может скрывать массу опасностей - от большой глубины до водоворотов. И чтобы уберечь себя, надо следовать простым инструкциям.

«Нельзя входить в холодную воду, на глубину. Нельзя нырять, если вы не знаете, насколько глубок водоём, так как на дне могут быть коряги, бетонные блоки или арматура. От удара об эти предметы можно потерять сознание и погибнуть. Если место для купания оборудовано буйками, то ни в коем случае нельзя за них заплывать, - пояснил Сергей Риндик, сотрудник аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования МКУ «Служба спасения». - Если же вы сами видите, как кто-то попал в беду, крикните окружающим «Человек тонет!» и, здраво оценив свои силы, попытайтесь помочь. Однако помните: зачастую утопающий впадает в панику и может вцепиться в шею, руки или одежду, мешая спасателю. Важно знать, что подплывать нужно сзади, обхватить человека рукой и грести в сторону берега. А после - оказать первую помощь».

Стоит отметить, что подобные уроки для школьников Норильска проводятся на постоянной основе. «Во всех городских оздоровительных лагерях помимо инструктажей по правилам безопасного поведения в различных местах и ситуациях также проходят профилактические мероприятия совместно со специалистами ГО и ЧС, полиции, учреждений здравоохранения по безопасному поведению на водоёмах и вблизи них», - сообщила Ирина Захаревич, ведущий специалист управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Специалисты отмечают: чем чаще проводятся такие уроки, тем крепче ребята запоминают нужную информацию.