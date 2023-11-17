Специалисты территориальной психолого-медико-педагогической комиссии приглашают родителей на день открытых дверей

Приём и консультирование будут вести дефектологи, логопеды, психологи и социальный педагог. Получить профессиональную помощь и ответы на интересующие вопросы можно в помещении ТПМПК на ул. Талнахской, 10а (вход с торца здания). Родителей и законных представителей школьников ждут с 14.00 до 16.00, дошкольников – с 16.00 до 18.00. Также получить консультацию можно по телефону 43-14-90 с 14.00 до 18.00 или направить вопрос на электронную почту ntpmpk@mail.ru.

Напомним, что в территориальную комиссию родители и законные представители несовершеннолетних могут обратиться сами либо получить направление от образовательного или медицинского учреждения. В специальном обследовании нуждаются дети со сложностями в усвоении образовательных программ, с врождёнными или приобретёнными особенностями развития, отстающие в развитии от своих сверстников. По результатам обследования определяются программы и специальные условия для получения образования, а также рекомендации по обучению и воспитанию ребёнка.