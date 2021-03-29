Специалисты управления Росреестра предупреждают о мошеннических схемах, связанных с поддельными документами

Специалисты предупреждают: сделка по доверенности - это серьезный риск для покупателя. Существует множество махинаций при оформлении такого документа. Если вы приобретаете квартиру, где от лица продавца действует представитель по доверенности, обязательно свяжитесь с собственником объекта и уточните - продает ли он жилье, и через кого. Также проверьте, заверена ли доверенность нотариусом, на сайте Федеральной нотариальной палаты по ссылке: http://reestr-dover.ru.

Мошенники научились подделывать документы с решением суда. Речь идёт о регистрации мошенника в качестве нового собственника квартиры по поддельным документам и дальнейшей продаже квартиры. Сделать это можно легко: если злоумышленник арендует жильё у собственника, то изготовить фальшивые документы он сможет по копиям подлинника. Признаком данного мошенничества может быть низкая цена, срочность продажи, небольшой срок владения квартирой продавцом. Специалисты напоминают, что узнать о подлинности решения можно на сайте суда в разделе «Судебное делопроизводство» - там указываются все дела.

Ещё одним вариантом мошенничества с правоустанавливающими документами является подделка справки о выплате паевого взноса в гаражном или жилищном строительном кооперативе. Ведь именно с момента выплаты пая член кооператива становится собственником объекта. В этом случае мошенники изготавливают справку, подтверждающую выплату паевого взноса за гараж или квартиру, и продают недвижимость покупателю. Естественно, покупателю будет отказано в регистрации перехода права, так как документ фальшивый. Поэтому специалисты напоминают, что перед покупкой объекта недвижимости на основании справки о выплаченном пае в гаражном или жилищном кооперативе, нужно проверить сведения о существовании кооператива на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru) в разделе «Прозрачный бизнес».