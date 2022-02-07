Специальное предложение

Основную долю абитуриентов составят выпускники девятых классов — набор открыт на ряд специальностей по очной форме обучения. На полсотни возросло число бюджетных мест. Притом львиная их доля будет распределена между техническими направлениями, такими как «Тепловые электрические станции» (25 бюджетных мест), «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (25), «Техническая эксплуатация подъёмно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (50). Однако впервые по 15 бюджетных мест получили «Экономика и бухгалтерский учёт», а также «Право и организация социального обеспечения».

– На эти специальности обычно большой конкурс, особенно на «Право». Это вообще новая специальность для нашего колледжа и в целом для города. В нынешнем году будет первый выпуск по очной форме обучения. Мы ожидаем, что на 2022/23 годы будут заявлены около 40 человек, и, конечно, наличие бюджетных мест только увеличивает популярность специальности. Думаю, конкурс составит более трёх человек на место, — рассказывает Светлана Блинова, заместитель директора политехнического колледжа (ПТК) ЗГУ. — Итого в будущем учебном году ПТК предоставит 155 бюджетных мест и ещё ориентировочно 50 платных. Количество вакантных мест для зачисления на базе 11–х классов будет опубликовано на официальном сайте колледжа 1 июля.

Абитуриентам стоит напомнить, что при поступлении на направления подготовки «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Шахтное строительство», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Тепловые электрические станции», «Техническая эксплуатация подъемно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» необходимо предварительно пройти медицинский осмотр в порядке, установленном при заключении трудового договора по соответствующей специальности.

Вступительные экзамены в колледже не предусмотрены — зачисление происходит по итогам конкурса аттестатов, это касается как выпускников 9–х, так и 11–х классов. В ПТК говорят, что последних среди абитуриентов довольно мало — большинство ребят, завершивших полный школьный курс, предпочитают вузы. Зато ПТК — единственный в городе набирает выпускников 9–х классов для обучения на заочном отделении.

Приёмная комиссия колледжа начнёт работу с 1 июня, приём документов на очную форму обучения продлится до 15 августа. Его продлят до 25 ноября при наличии свободных мест. До 15 сентября будут приниматься документы на заочную форму, здесь приём может продлиться до 25 декабря.

– Подать документы можно как очно, так и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме (на адрес электронной почты приёмной комиссии политехнического колледжа prienmay1@northtech.ru). Добавлю, что на заочное отделение по всем специальностям набор ведётся только на платной основе, — отмечает Светлана Блинова.

В колледже подчёркивают: хотя они и принимают иногородних студентов, абитуриентам стоит учесть, что общежития колледж не имеет. А иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, должны предоставить заверенный в установленном порядке перевод на русский язык всех документов, предоставляемых на иностранном языке.

В ПТК с 2021 года принята система поддержки абитуриентов: в частности, дети медиков, работавших непосредственно с ковидными больными, получают 50% скидку на обучение. Дети остальных медработников, а также ребята из малообеспеченных семей — 20%.

Что до стоимости обучения, то она изменяется не больше, чем на официальный процент инфляции.

– Обычно новые цены устанавливаются в январе. На данный момент они утверждены и по сравнению с прошлым годом выросли как раз на процент инфляции. Приказ о стоимости обучения на конкретных направлениях размещён на сайте www.norvuz.ru, — поясняет Светлана Блинова.

Там же, во вкладке «Политехнический колледж/Информация для абитуриентов», а также по телефону 8 (3919) 46–68–02 (приёмная комиссия ПТК) можно получить подробную информацию о направлениях обучения, программах, требуемых для поступления документах для сдачи и сроках их подачи.