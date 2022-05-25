Спецсвязь доставила в регионы материалы для проведения Единого государственного экзамена
Спецсвязь доставила в регионы материалы для проведения Единого государственного экзамена
21 марта стартовал досрочный этап проведения ЕГЭ. Первый экзамен в основном периоде пройдёт 26 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный – с 5 по 8 сентября.
В рамках ЕГЭ-кампании ФГУП ГЦСС осуществило доставку контрольно-измерительных материалов и возвратно-доставочных пакетов для проведения экзаменов во все субъекты страны.
Общий вес отправлений составил около 15 тонн. Доставка традиционно осуществлялась силами сотрудников Управления специальной связи по Москве и Московской области. Поставленная задача перед ФГУП ГЦСС была выполнена в установленный срок и без замечаний.
Специалисты Спецсвязи осуществляют доставку экзаменационных материалов для проведения Единого государственного c 2009 года.