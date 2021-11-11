Спектакль Заполярного театра драмы «Колчак Полярный» примет участие в фестивале «Театральная весна»

За месяц эксперты просмотрят 45 спектаклей. Это лучшие постановки, премьеры которых состоялись с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года. В состав совета вошли ведущие российские театральные критики, члены Ассоциации театральных критиков — заслуженный работник культуры РФ Владимир Спешков, Оксана Кушляева и Алексей Исаев, которые также являются членами экспертного совета и жюри Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», сообщает официальный портал края.

Сначала приглашённые эксперты увидят работы красноярских театров. Серию показов открыл драматический театр имени А. С. Пушкина. Далее в программе — спектакли Красноярского независимого театра современной драмы «Вспышка», Красноярского ТЮЗа, мим-театра «За двумя зайцами», «Отдельного театра» Андрея Пашнина, Красноярского театра кукол, Театра на крыше, Минусинского, Канского, Ачинского и Мотыгинского драматических театров, Железногорского театра «Золотой ключик», драматических театров Шарыпово и Лесосибирска («Поиск»).

Завершит показы спектакль Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского «Колчак Полярный». Пьеса создана по заказу театра на основе документальных материалов. Сюжет повествует о двух полярных экспедициях, отправившихся на поиски легендарной Земли Санникова (1900-1903 гг.)

Отобранные постановки будут показаны в Красноярске в марте будущего года.