Спички детям не игрушка
Спички детям не игрушка
Управление ГО и ЧС г.Норильска настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности и напоминает элементарные правила безопасности.
Первое и самое главное – не оставляйте детей без присмотра вблизи открытого огня. Самое страшное – это огонь в детских руках, над которым абсолютно теряется контроль, поэтому детские игры с огнем недопустимая вещь. Не оставляйте в доступных местах спички и зажигалки.
Огонь опасен не только в руках детей, но и взрослые могут устроить пожар. Спасатели напоминают, что курение в квартире, особенно в нетрезвом виде, может повлечь за собой возгорание. По тем же причинам запрещено курение в кровати. Не безопасно выкидывать окурки на улицу – велика вероятность его попадания в соседское открытое окно.
Также запрещено хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей на балконах и лоджиях. Напомним, что из открытого окна может залететь окурок, провоцирующий возгорание.
Не оставляйте электроприборы в доме без присмотра и не забывайте перед уходом их выключать. Также опасна неисправная или поврежденная проводка, способная заискрить и повлечь за собой короткое замыкание.
И это только основные правила безопасности, которые должен помнить каждый - от ребенка до взрослого.