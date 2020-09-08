Спички детям не игрушка

Первое и самое главное – не оставляйте детей без присмотра вблизи открытого огня. Самое страшное – это огонь в детских руках, над которым абсолютно теряется контроль, поэтому детские игры с огнем недопустимая вещь. Не оставляйте в доступных местах спички и зажигалки.

Огонь опасен не только в руках детей, но и взрослые могут устроить пожар. Спасатели напоминают, что курение в квартире, особенно в нетрезвом виде, может повлечь за собой возгорание. По тем же причинам запрещено курение в кровати. Не безопасно выкидывать окурки на улицу – велика вероятность его попадания в соседское открытое окно.

Также запрещено хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей на балконах и лоджиях. Напомним, что из открытого окна может залететь окурок, провоцирующий возгорание.

Не оставляйте электроприборы в доме без присмотра и не забывайте перед уходом их выключать. Также опасна неисправная или поврежденная проводка, способная заискрить и повлечь за собой короткое замыкание.

И это только основные правила безопасности, которые должен помнить каждый - от ребенка до взрослого.