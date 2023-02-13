Спички не тронь - в них огонь

Ежегодно в России происходят сотни тысяч пожаров, виновниками и жертвами которых становятся дети. Часто они не обладают необходимыми знаниями и навыками при обращении с огнем. Поэтому обучать правилам поведения в экстремальных ситуациях нужно с детского возраста.

Участниками мероприятия станут учащиеся общеобразовательных учреждений города с 1 по 11 класс. Сегодня тематический урок провели для школьников гимназии № 5. Четвероклассники посмотрели фильм, рассказывающий о правилах эвакуации из школы. Ученики узнали, как действовать при обнаружении признаков пожара в отсутствие взрослых, как вызвать пожарных, что сообщить диспетчеру и многое другое.

Чтобы закрепить теорию, приступили к выполнению творческих заданий: составляли памятки, плакаты, учили поговорки. Теперь ребята знают, как избежать горячих неприятностей, не поддаваясь панике.

- Этот урок мне очень понравился, пожарная безопасность — это важно. К примеру, я узнал, что пожар можно тушить солью и содой, — поделился своими впечатлениями ученик 4 «Б» класса Стасенко Андрей.