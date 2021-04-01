Спикер краевого Законодательного собрания обсудил с депутатами Норильского горсовета актуальные для горожан вопросы

Председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков, руководитель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин и лидер фракции «Единой России» Константин Горбунов встретились в Красноярске с председателем Законодательного собрания края Дмитрием Свиридовым. На встрече речь шла о ближайших перспективах реализации проектов в сфере благоустройства, модернизации городской и инженерной инфраструктур.

Особое внимание депутаты уделили вопросу выделения жилья детям-сиротам и их социализации.

«Работа с такой социально незащищённой категорией норильчан, как дети-сироты, не должна быть формальной. Вопросы социализации детей, которые покинули детские дома и другие социальные учреждения, должны решаться комплексно. Нельзя ограничиваться только обеспечением их жильём. Нам крайне необходимо аккумулировать силы и возможности всех структур и ведомств, чтобы ребята, оказавшиеся в сложной ситуации, уверенно вошли во взрослую жизнь и всегда знали, куда можно обратиться за поддержкой», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.

Александр Пестряков отметил, что в Норильске в работу по социализации детей-сирот вовлечены не только представители профильных краевых и муниципальных структур, но и депутаты, общественники, представители благотворительных организаций:

«К сожалению, законодательные рамки не всегда позволяют нам координировать некоторые моменты именно так, как хотелось бы в идеале. К примеру, мы не можем приобретать для детей-сирот какие-то предметы обихода. Размеры материальной помощи, обозначенные законом, не слишком велики, а ребята зачастую ещё не успевают трудоустроиться. В подобных случаях мы стараемся прибегать к помощи общественников и благотворителей», - пояснил он.

Ещё одна тема, которую норильские депутаты затронули, беседуя с Дмитрием Свиридовым - законодательная инициатива северян, касающаяся увеличения количества специалистов по опеке и попечительству совершеннолетних граждан, а также в сфере их патронажа. Как уже сообщалось ранее, с этим проектом парламентарии Норильска обратились в Заксобрание по итогам мартовской сессии. Дмитрий Свиридов пообещал оказать содействие в рассмотрении поступившей в краевой парламент инициативы в самое ближайшее время.

Помимо этого, спикер краевого парламента обратился к коллегам с просьбой проконтролировать исполнение в Норильске партийных проектов, касающихся благоустройства. Также он отметил, что предстоящая реализация масштабных мероприятий по реновации города не должна препятствовать планомерной работе по улучшению внешнего облика Норильска:

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на «связку» партийных проектов с мероприятиями новых, озвученных соглашений. Чтобы не получилось так, что мы сегодня благоустроим какую-то территорию, а завтра там начнут ремонтировать коллектор или развернут стройку. И, конечно, необходимо на всех этапах проведения работ лично контролировать их исполнение, в том числе с помощью общественников», - резюмировал Дмитрий Свиридов.