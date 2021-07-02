Спикер краевого Заксобрания обсудил с норильскими учителями вопросы развития образования

Так, учитель математики школы № 41 обратилась к спикеру краевого парламента с просьбой пересмотреть действующую систему оплаты труда в образовательной сфере. По словам педагога, в 2021 году количество стимулирующих выплат в структуре заработной платы снизилось. Как поясняют в местном управлении общего и дошкольного образования, это происходит потому, что согласно Постановлению министерства образования Красноярского края 217П фонд оплаты труда напрямую зависит от количества и категории учащихся, а гарантированная часть зарплаты уже составляет более 90-95%.

Отвечая на вопрос педагога, Дмитрий Свиридов отметил. «Стимулирующие выплаты касаются тех функций, которые не относятся к главным профессиональным обязанностям педагога и не прописаны напрямую в его должностной инструкции. Это как раз работа с ребятами на олимпиадах и масса других мероприятий. То, что должно стимулировать наших детей развиваться, раскрывать свой творческий потенциал, особенно это касается одаренных детей. Эта часть работы педагога оказывается ущемлена в возможности быть компенсированной. Мы договорились, что вместе с депутатами городского Совета Норильска поучаствуем в работе, связанной с устранением этого дисбаланса».

То же постановление 217П, по мнению Свиридова, создает проблемы и для наполнения норильских школ специалистами в области кадров и защиты труда:

«Сегодня в связи с отсутствием финансирования они просто не попадают в штатное расписание наших учреждений. По этому направлению мы также договорились о совместной работе с муниципальными депутатами. Думаю, что наши запросы будут услышаны, и в постановление будут внесены изменения».

Учитель истории и обществознания гимназии № 1 Ольга Петрова обратила внимание Дмитрия Свиридова на нехватку учителей в Норильске. Дефицит педагогов не такой острый, как в сфере здравоохранения, тем не менее проблему надо решать, уверена преподаватель. Одним из вариантов решения данного вопроса Ольга Петрова видит предстоящую трансформацию Норильского государственного индустриального института. Ожидается, что осенью 2021 года НГИИ получит статус Арктического университета.

Дмитрий Свиридов рассказал, что «после получения статуса университета у вуза появится возможность расширения спектра подготовки специалистов. Сегодня это горнодобывающие специальности: энергетики, экономисты, но преобразование в университет даст возможность открыть новые классы, а в перспективе и кафедры, которые будут готовить гуманитарные специальности, в первую очередь преподавателей для норильских школ».

Помимо этого, в ходе приёма Дмитрию Свиридову обозначили проблему оплаты перелётов на отдых для бюджетников, оплаты проезда в отпуск студентам-иждивенцам, обучающимся за пределами Норильска, а также возможность введения дополнительных льгот для педагогов, проработавших на Крайнем Севере длительное время.

В целом со спикером Заксобрания края вопросы образования обсудили 5 норильских учителей.