Спикер Норильского парламента Александр Пестряков принял участие в выборах депутатов городского Совета

«Я провёл много встреч с избирателями, у меня сложилось отчётливое впечатление, что к выборам у норильчан настрой позитивный. Сегодня я пришёл проголосовать пораньше, потому что день впереди предстоит непростой: мы будем смотреть, как работают участки, следить за порядком. Погода сегодня хорошая, и я думаю, что норильчане без проблем прогуляются до избирательных участков и сделают свой выбор.

Благодаря упрощённой регистрации, в этот раз на выборах депутатского корпуса Норильска представлено больше политических партий, чем в 2017 году. Тогда их было 4, сейчас 6. Все эти партии проводят активную работу как на федеральном, так и на региональному уровне.

Напомню, что заканчивая работу пятого созыва, мы принципиально изменили систему муниципальных выборов. Но при этом оставили возможность норильчанам голосовать не только за конкретных кандидатов, но и за политические партии. Выбор представлен достаточно широкий, я думаю, что даже при различных политических взглядах горожанам есть кого выбрать, есть за кого голосовать», — сказал Александр Пестряков.