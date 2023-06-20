Список Почётных граждан города пополнился новыми именами

В соответствии с действующими нормативными документами о наградной политике Норильска звание Почётного гражданина, как правило, присваивается накануне Дня города. С учётом того, что 2023 год для Норильска юбилейный, почётного звания удостоены сразу два человека, внёсшие значимый вклад в развитие города: советник по координации деятельности минерально-сырьевого комплекса Норильского дивизиона Аппарата Директора ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Талгат Муштекенов, ранее возглавлявший рудник «Комсомольский», а также председатель Комитета Заксобрания Красноярского края по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова.

В соответствии с предусмотренной нормативными документами процедурой эти кандидатуры были одобрены комиссией по наградной политике Норильска и вынесены для рассмотрения на сессию местного парламента. Депутатский корпус в ходе голосования единогласно поддержал инициативу.

«И Талгат Муштекенов, и Людмила Магомедова, уверен, не нуждаются в представлении – они широко известны в профессиональных кругах норильчан. Горняк, за плечами которого более 35 лет работы, прошедший путь от горнорабочего до директора рудника и грамотного управленца впоследствии, и учитель математики, внёсшая огромный вклад в развитие не только образовательной отрасли нашего города, но и «социалки» Норильска в целом. И сегодня наши новоиспечённые Почётные граждане продолжают свою трудовую деятельность, помогая решать важнейшие производственные и социально-экономические задачи», - прокомментировал принятое решение председатель горсовета Александр Пестряков.

Предполагается, что наградная атрибутика новым Почётным гражданам Норильска – 77 и 78 по счёту – будет вручена в ходе торжественных церемоний, приуроченных к 70-летию города, Дню Компании и Дню металлурга, которые пройдут в середине июля.