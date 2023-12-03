Способность помогать

Чудо–аппараты

Чтобы у всех подопечных «Виктории» была возможность получать как можно больше нужных им процедур, сотрудники ведут активную грантовую работу. Заведующая центром Ирина Высоцкая рассказала, что оборудование, приобретённое благодаря фонду «Наш Норильск», крайне востребовано.

– В 2021 году проект «Профи плюс» участвовал в конкурсе социальных проектов программы «Основной ресурс» фонда и выиграл грант на приобретение так необходимого реабилитационного оборудования и обучение персонала центра. К сожалению, начало реализации гранта совпало с началом СВО, так что потребовалось больше времени на покупку и доставку. К счастью, в итоге всё сложилось: аппараты успешно работают, сотрудники прошли обучение. Отрадно, что мы можем передавать во временное пользование некоторым семьям нужные их детям приборы. Родители оценили такой способ работы, — поделилась Ирина Иозаносовна.

Сегодня из–за тяжести заболеваний на надомном обслуживании находятся 115 ребят. На сайте new.victorya–center.ru есть вкладка с информацией об аппаратах, которые сдаются внаём. Выбор большой. Специалисты центра консультируют родителей по поводу того, какое оборудование наиболее эффективно в каждом конкретном случае. Почти за год в центре или на дому им воспользовались больше 160 ребят. Отметим: если полученные процедуры дают эффект, такое же оборудование, как в центре, можно оформить через органы ФСС в постоянное пользование. Срок аренды в «Виктории» — один месяц.

Заведующая медицинским отделением центра Ирина Кашкина рассказала, что аппараты подходят для детишек с различными нарушениями. Например, мультисенсорный тренажёр «REVI» простым языком в «Виктории» называют «ЛФК в игровой форме». Ребёнок смотрит на экран и повторяет движения. Упражнения улучшают осанку, двигательные функции, эмоциональное развитие, помогают лучше ориентироваться в пространстве. Программ несколько. Востребован для лежачих больных вертикализатор — специальное устройство, созданное для приведения ребёнка с ограниченными физическими возможностями в вертикальное положение. А вот аппарат «АРДОС» уже не просто ставит человека на ноги, но и позволяет ощутить полноту жизни.

– Спаренные ремни и сандалии аппарата позволяют фиксировать ребёнка к взрослому, и они вместе ходят, играют, рисуют, готовят. В это время происходит привыкание ребёнка к вертикальному положению и наработка мышечной памяти. Применяется тренажёр при ДЦП, параличах и т.д. Его мы тоже уже давали во временное пользование, и мамы не нарадуются, глядя на то, как ребёнок включается в семейную жизнь. Ведь стоять — это ещё не идти. Дети с нарушениями опорно–двигательного аппарата, мы их называем «опорники», не умеют передвигаться, у них нет такого навыка, и «АРДОС» помогает им сделать первые шаги. А дальше, если у ребёнка работают руки, он может начать пользоваться ходунками, — пояснила Ирина Кашкина.

Аппарат пневмомассажа помогает как людям с двигательными нарушениями, так и ребятам, страдающим ментальными проблемами. В специальный костюм добавляется воздух, тело пациента массируется, идёт лимфодренаж, ток крови улучшается. Это благотворно сказывается на общем состоянии человека, в том числе и на его нервной системе. Это отличная терапия для плохо ходящих детей. Плюс снимаются отёки, усталость. Аппарат может облегчить мышечную атрофию при некоторых заболеваниях или даже снять её.

– Ребята после курса пневмомассажа ощущают лёгкость в теле, прилив сил, улучшается самочувствие и настроение, — отметила специалист.

Физиотерапевтический аппарат МИЛТА представляет собой многофункциональную платформу. Лечение происходит за счёт одновременного или раздельного воздействия на пациента инфракрасным излучением. Аппарат помогает избавиться от многих нарушений — от речевых до двигательных.

В «Виктории» считают: техники и технологий много не бывает. Прогресс не стоит на месте, и сотрудники центра на достигнутом не останавливаются.

– Мы стараемся не только закрывать потребности, но и смотреть вперёд. Например, наши специалисты уже прошли обучение герудотерапии. Этот метод основан на воздействии гирудином на организм больного. Это вещество, поступая в кровь, повышает иммунитет, улучшает кровоток, лимфоток и общее самочувствие. Но для проведения сеансов необходимо специальное помещение. Пока его нет. Но важно, что мы уже изучили новый метод реабилитации. Наши сотрудники «горят», стремятся учиться, желая помочь большему числу людей. Мы сегодня неплохо оснастили центр для помощи детям с нарушениями опорно–двигательного аппарата, теперь есть возможность развивать сурдо– и тифлопедагогику. Для приобретения нужного оборудования планируем участвовать в новых грантовых конкурсах. Мы уже получили азбуку для незрячих детей, а также книги, «проговаривающие» текст, пока ребёнок ведёт рукой по шрифту Брайля. И это при том, что за более чем 20 лет работы центра у нас было лишь двое тотально слепых детей. Детей с нарушением слуха тоже немного. Но нам неважно, один ребёнок или сотня нуждаются в помощи. Постараемся помочь всем, — подчеркнула директор «Виктории».

Добавим, что в июне был выигран грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей–инвалидов в деятельности специализированных социальных служб». На грантовые средства будет приобретён домашний микрореабилитационный центр для страдающих нарушениями опорно–двигательного аппарата.

Что требует внимания

Сейчас в «Виктории» работают не только с детьми, но и с молодыми людьми от 18 до 30 лет. В основном это повзрослевшие бывшие подопечные центра, которые всё так же нуждаются в поддержке.

– Сегодня двери реабилитационного центра открыты для всех, кто в этом нуждается, — подчеркнула Ирина Высоцкая. — Достаточно иметь заключение комиссии ТПМПК или справку от педиатра о третьей или четвёртой группах здоровья. Причём к нам не направляют, люди сами приходят, когда считают, что услуг, получаемых в детсадах или школах, их детям недостаточно. Сегодня нашими услугами пользуются более восьмисот человек с разными диагнозами.

В «Виктории» открыты группы дневного пребывания, где с детьми работают с утра до вечера. Режим там схож с детсадовским: завтрак, обед, ужин и тихий час, всё остальное время — работа со специалистами. Есть отделения психолого–педагогической направленности, где с детьми занимаются логопеды, дефектологи, психологи.

– У нас сильный блок адаптивной и лечебной физкультуры. В первую очередь мы делаем акцент на профилактику, чтобы, например, состояние ребёнка со статусом «ограниченные возможности здоровья» не ухудшилось и не понадобилось оформлять инвалидность. Все наши специалисты имеют допуск к работе с детьми разных категорий, от лёгкой степени нарушений до тяжёлой — от сколиоза и плоскостопия до детского церебрального паралича, — отметила Ирина Высоцкая.

Неожиданно, но работают в центре и с одарёнными детьми. Ведь особенности, превосходящие принятые нормы, также нуждаются в корректировке.

– Гениальные личности весьма неординарны в поведении. Важно поддержать задатки таких детей, сохранив при этом их психику. Наши психологи работают с вундеркиндами по методикам нейропсихологии. Занятия направлены на развитие памяти, внимания, мышления. Правда, если ребёнок ярко одарён, его к нам ведут редко, считая, что мы работаем только с детьми–инвалидами. Бывает и так: родители понимают, что с их чадом что–то не так, но если это высоко образованные люди, чаще всего они предпочитают решать проблему самостоятельно.

Главное правило: чем раньше будет объективно оценено состояние ребёнка, тем лучше будет и ему, и родителям, — уверена Ирина Высоцкая.

В «Виктории» настаивают: в момент, когда мамы и папы озабочены в первую очередь медицинским решением о состоянии ребёнка, важно получить и психологическую помощь, и педагогическую. Причём всей семье. Ведь тот факт, что ребёнок — особый, инвалид, надо суметь принять всем, кто с ним живёт и общается. Если родители сумели принять ситуацию, они способны помочь ребёнку, понимают, как с ним взаимодействовать. В центре придут на помощь и в этом, составив индивидуальную карту терапии. Конечно, родители вправе выбирать иных специалистов, например, на материке. Сотрудники «Виктории» лишь призывают обращаться за помощью как можно раньше. И делятся оптимистичной статистикой:

– Раньше мы регулярно сталкивались с тем, что из семей, где рождается ребёнок–инвалид, уходят отцы. К счастью, последние лет семь–восемь картина иная: семьи сохраняются, это прекрасно. Наверное, оставаться супругами помогает и раннее принятие диагноза сына или дочери.

С ноября прошлого года «Виктория» работает по новому адресу — ул. Богдана Хмельницкого, 20. Здесь ждут всех, кому нужна реабилитация, социализация и консультации специалистов.

– Хочется, чтобы ребёнок и его родители не боялись диагноза, — делится наболевшим Ирина Высоцкая. — Да, путь принятия — семьёй, коллективом, обществом — очень сложный. Но руки мы никогда не опускаем: слишком важна задача и ответственность перед каждым маленьким пациентом и его семьёй, для которых наш центр — большая надежда.