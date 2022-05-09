МАУ ИЦ «Норильские новости»

Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

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Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Несмотря на ненастье, около трёх тысяч горожан вышли на центральную улицу города, чтобы почтить память советских героев.

Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»Спустя два года норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и вписывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

Два года в нашей стране акция проходила в онлайн-формате, в связи с антиковидными ограничениями. И вот, 2022 год дал шествию новое дыхание.

9 мая в 11:15 380
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