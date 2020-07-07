Спутниковые ошейники помогут отслеживать пути миграции северных оленей

Специалисты Минэкологии Красноярского края пересчитали диких северных оленей с помощью спутниковых ошейников. Таким образом ведомство усиливает контроль за сохранением популяции этого вида животных.

В ошейники встроены приёмники спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. Благодаря этим технологиям специалисты смогут непрерывно отслеживать перемещение дикого северного оленя, определять основные места их концентрации и зимовки. По словам специалистов, устройства крепятся легко, безболезненно и не наносят вреда животным.

В ведомстве подчёркивают, что проводить такую работу нужно, чтобы рационально управлять охотничьими ресурсами. Численность и места размещения таймырской популяции дикого северного оленя не оценивали с 2014 года. Тогда полученные данные показали снижение численности поголовья до 417 тысяч особей, что на 26% ниже, чем в 2009 году. Эти данные сегодня очень актуальны не только для учёных, но и для местных жителей. Для коренных малочисленных народов Севера добыча дикого северного оленя является одним из традиционных видов деятельности и одним из основных жизнеобеспечивающих факторов.

Сейчас ошейники носят 10 оленей, обитающих на территории Эвенкийского и Туруханского районов, и 15 оленей – на Таймыре, сообщает Министерство экологии и рационального природопользования края.

На следующем этапе численность животных будут определять с помощью авиации. В 2021 году специалисты на оборудованном самолёте обследуют территории основных мест обитания оленей, оценят численность и состояние оленьих стад.