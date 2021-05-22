Сравнительный анализ

Профессиональная оценка

Интерес государственного деятеля к Норильску далеко не праздный. Актуальные с точки зрения социально–экономического развития территории процессы в Норильске проявляются сегодня практически на всех уровнях государственной власти. Алексей Веллер, являясь не только опытным руководителем, но и строителем с большим опытом работы, проявляет к программе реновации Норильска неподдельный профессиональный интерес.

Именно с целью детального изучения перспектив и возможностей проектов, начатых в Норильске и на Таймыре, депутат Госдумы и приехал в промышленный центр севера Красноярья. По словам Веллера, технические стороны реализуемых программ интересны ему как строителю, а административные и законодательные механизмы реализации проектов — как человеку, возглавлявшему самый большой город за Полярным кругом — Мурманск.

Знакомство с инфраструктурой

В ходе ознакомительного визита в Норильск депутат Госдумы постарался составить себе наиболее полное представление о городе, условиях жизни в нём. Гость ознакомился с деятельностью муниципального пассажирского автопредприятия, в деталях изучил особенности его работы, побывав в гараже НПОПАТ, побеседовав с его руководством о финансовой составляющей работы транспортников, продемонстрировав при этом компетентность специалиста по городскому хозяйству.

Немаловажным показателем, по мнению Веллера, является политика ценообразования, поэтому депутат Госдумы посчитал необходимым сравнить порядок цен у разных торговых предприятий. Выяснилось, что ассортимент, цены и качество обслуживания в магазинах двух разных собственников находятся на приемлемом для Севера уровне. В этом смысле Алексею Веллеру есть с чем сравнить ситуацию, хотя логистические схемы Норильска и Мурманска всё–таки отличаются, и с этим нельзя не считаться.

Побывав ещё в нескольких важных местах Норильска, Алексей Веллер отметил, что основные проблемы территории схожи с теми, которыми он занимался все эти годы. Во всяком случае, в ключевых вопросах взгляды на среду проживания у главы Норильска и бывшего главы Мурманска принципиально схожи.

В ходе встречи глава города Дмитрий Карасев и председатель горсовета Александр Пестряков обсудили с депутатом Госдумы насущные вопросы. Градоначальник рассказал гостю об основных направлениях социально-экономического развития Норильска в краткосрочной перспективе:

— Напомню, нам предстоит масштабная работа в рамках четырёхстороннего соглашения. В неё входят реновация жилищного фонда, реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства, транспортной системы, восстановление инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы, решение других первостепенных задач.

Взгляд «с земли»

Также депутат Госдумы посетил Кайеркан, где оценил работу по благоустройству территории и совершенствованию городской инфраструктуры. Алексей Веллер встретился с рабочими коллективами Кайерканской школы искусств, КДЦ «Юбилейный» и с горожанами.

Как пояснил гость, такой подробный и детальный анализ ситуации необходим ему для того, чтобы лучше понимать ситуацию на местах, а значит более качественно представлять интересы края в Государственной Думе. Стоит отметить, что прежде чем прибыть в Заполярье, он успел объехать все сельскохозяйственные районы региона.

– Проблематика Норильска, Дудинки да и в целом городов арктической зоны мне понятна, а вот проблемы материковых районов для меня достаточно новы, — пояснил Алексей Веллер. — Например, вопросы сельского и лесного хозяйства мне незнакомы, а у меня такой жизненный принцип: если что–то делаешь, то должен делать это хорошо. Поэтому последние несколько недель я активно езжу по Красноярскому краю, чтобы более детально разобраться в сложившейся ситуации, посмотреть «с земли», какие существуют проблемы и где мы можем улучшить ситуацию. Я начал именно с материковых районов, посетил 12 территорий, встретился с их жителями и пообщался с активом. Те же цели я преследую и в Норильске.

Кадры и переселение

Вопросы, которые интересовали жителей Кайеркана, мало отличались от того, что депутат услышал в Центральном районе или Дудинке — благоустройство, развитие инфраструктуры, пенсии, зарплаты, нехватка специалистов. И конечно, программа переселения на материк.

– Дефицит квалифицированных кадров и узких специалистов — это действительно проблема всех северных регионов. И муниципалитеты, и региональные власти пытаются с ней бороться, но пока не очень успешно, — признался Алексей Веллер. — Найти механизм её решения — как раз задача государственного уровня. Иначе наши северные города рано или поздно превратятся в вахтовые посёлки, чего, по моему мнению, допускать нельзя. И здесь нужна государственная протекционистская политика именно в отношении северных регионов.

Что касается программы переселения, в Норильске она проходит весьма неплохо. Её рассчитывают реализовать в течение ближайших десяти лет.

Несмотря на наличие ряда проблем, которые присущи Норильску как любому городу Заполярья, Алексей Веллер отметил, что выделенные «Норникелем» средства на программы реновации позволят до 2035 года решить большинство вопросов — от благоустройства до реновации жилищного комплекса и переселения из ветхого и аварийного жилья в новостройки.