Среди обманутых вкладчиков рухнувшей недавно финансовой пирамиды Finico есть и норильчане

Однако все признаки финансовой конструкции такого мошеннического типа налицо. Первое - это сверхприбыль, которую вам не предложит ни один банк в мире, - ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенных средств. Второе - премии за новых рекрутов и минимальная ставка для вхождения в игру новичков в размере тысячи долларов. На такие «вкусные коврижки» позарились миллионы россиян, а потерянные вкладчиками деньги исчисляются миллиардами рублей.

Возможно, наступить на заржавевшие со времён лихих девяностых грабли многих заставила вкусная IT-обёртка компании. Ведь «Финик» (как прозвали контору сами вкладчики) позиционировал себя как «автоматизированная система генерации прибыли», работающая «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». Согласитесь, звучит ультрасовременно и высокотехнологично. Именно на это и клюнули многие клиенты. На самом же деле большую часть дивидендов до этого года клиентам выплачивали за счёт поступлений от новых участников программы, что тоже является явным признаком пирамиды.

В сети этой мошеннической фирмы попали и норильчане. Сейчас на рассмотрении у силовиков находится восемь эпизодов, связанных как с данной компанией, так и схожими по типу, которые после успеха Finiko начали плодиться в интернете с огромной скоростью. Сумма ущерба по этим делам составила более 10 миллионов рублей.

И хотя главный инициатор раздачи бесплатных фиников задержан и заявления от пострадавших принимаются сейчас по всей России, опыт прежних лет показывает, что с деньгами вкладчики уже могут попрощаться. Примером может служить всё тот же МММ: хоть суд и принял сторону обманутых людей, свои кровные так никто назад и не получил.

Хотя задержание Кирилла Доронина - главы Finiko - и освещалось во всех СМИ, идейный вдохновитель компании продолжает делать хорошую мину при плохой игре. На днях прямо из СИЗО он обратился к своим вкладчикам через социальные сети и заверил, что гарантированно вернёт деньги в двойном размере, но лишь тем, кто вложит в его новую финансовую фирму сумму, равную предыдущему вкладу в Finiko. Мол, новый агрегатор как раз и создается для того, чтобы вернуть вкладчикам потерянные средства, но для его запуска нужен стартовый капитал. Удивительно, но уже нашлись те, кто с охотой наступил и на эти заботливо уложенные перед уже разбитым носом грабли.

Главная особенность подобных высокотехнологичных пирамид заключается в схожести их с реально действующими биржевыми агрегаторами - подобную услугу сейчас предоставляют практически все крупные банки. В данном случае вы доверяет свои средства биржевым маклерам, которые играют финансами на повышении и понижении акций и извлекают прибыль. По сути та же схема, но в отличие от пирамид игра идёт честно, и обязательных сверхприбылей никто не обещает, а клиента даже предупреждают заранее, что он может потерять часть средств. Ведь в данном случае многое зависит от удачи.