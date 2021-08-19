Среди вакцинированных от коронавируса россиян будут разыграны призы по 100 тысяч рублей

«Призёры будут выбраны в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», - поясняется в сообщении правительства.

За время проведения акции победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша.

О выигрыше тысяча счастливчиков из разных регионов страны узнают на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на её официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Денежные средства будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на госуслугах. Выплата будет произведена в течение полугода.