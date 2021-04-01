Срочно в печать!

Типография появилась на свет через полгода после разделения старейшей городской газеты «Заполярная Правда» на два издания - корпоративный «Заполярный вестник» и муниципальную «Заполярку». Первые месяцы нашу газету приходилось печатать в Красноярске, но к весне 1996 года город приобрёл собственную печатную машину, с которой и началась история типографии на улице Богдана Хмельницкого, 18.

Первый номер, отпечатанный на новенькой машине, лучшей на тот момент в Норильске, вышел 1 апреля 1996 года. Накануне самолётом пришёл груз с 32 тоннами газетной бумаги. В разное время типографию возглавляли Геннадий Олейников, Виктор Шелестов, Сергей Топчий, Дмитрий Лихачев, Александр Рожков. Сегодня главный здесь - ветеран типографии, инженер-технолог Виктор Рожков, которому помогает печатник Сергей Швыдун.

В прошлые годы в нашем типографском комплексе трудились многие высококлассные специалисты. Среди тех, чьи имена вошли в историю муниципальной типографии, - Сергей Маслов, Александр Рожков, Анна Почекутова, Александр Гуревич, Роман Солнышкин, Александр Мычко, Алексей Нургалиев.

Со временем старое оборудование, на котором «Заполярка» выходила в черно-белой печати почти четверть века, решили заменить. Городская газета по качеству печати не должна была уступать изданиям ведущих СМИ. В сентябре 2019 года в типографии Информационного центра «Норильские новости», в состав которого входит и «Заполярная Правда», запустили новую печатную полноцветную машину индийского производства. Девять месяцев потребовалось на то, чтобы установить новое оборудование весом около 20 тонн и начать выпуск газеты в цвете.

Газетная рулонная печатная машина ECOLAIN, приобретённая городом, как оказалось, единственная в России. Новое оборудование позволяет печатать до 25 тысяч экземпляров цветной продукции в час. Переход муниципальной газеты в цвет стал заметной вехой в истории не только издания, но и всей информационной отрасли города. «Заполярная Правда» - самый известный продукт типографии, где сейчас на заказ печатают и другие издания.

Сердечно поздравляем коллег с 25-летием родной типографии и желаем только отличной печати!