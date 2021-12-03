Срок действия сертификата о перенесённом ковиде увеличили до года

Минздрав РФ продлил срок действия сертификата о COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Об этом РИА Новости рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Теперь все новые документы оформляют на указанный период, уже выданные сертификаты тоже продлят до 12 месяцев – это техническая процедура, которая должна быть завершена в ближайшее время.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что решение приняли ввиду снижения показателя повторной заболеваемости COVID-19 — всего 0,74% случаев.