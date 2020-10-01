Срок за незаконное хранение оружия

По данным ГУ МВД, при обыске был найден самодельный пистолет, 79 патронов разного калибра. Помимо этого была найдена граната Ф-1, оптический прицел, пневматический автомат, металлический кастет. По словам экспертов, граната оказалась муляжом.

Далее выяснилось, что все эти предметы мужчине дал на хранение знакомый.

- Через некоторое время приятель скончался, а обвиняемый не сдал незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в правоохранительные органы, надеясь, что об этом никто не узнает, — пояснили в полиции.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 222 УК РФ. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Помимо этого мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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