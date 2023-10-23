Срок уплаты налогов заканчивается 1 декабря

Сделать это можно на основании полученных налоговых уведомлений или на основании данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru.

Ознакомиться с перечнем льготных категорий граждан можно на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным.

При неуплате налогов в законодательно установленный срок налогоплательщику направляется требование об уплате налога, в случае неисполнения требования налоговый орган в праве обратиться в суд.

По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: ул. Талнахская, 34, операционный зал, первое окно.