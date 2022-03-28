МАУ ИЦ «Норильские новости»

Срок внесения авансового платежа по налогу на прибыль продлили до 28 апреля

Срок внесения авансового платежа по налогу на прибыль продлили до 28 апреля

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Срок внесения авансового платежа по налогу на прибыль продлили до 28 апреля

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее заплатить налог необходимо было не позднее 28 марта.

Срок внесения авансового платежа по налогу на прибыль продлили до 28 апреля

Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Этот платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.

Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учётом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать лишние деньги из оборота.

По предварительным оценкам, общий объём ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 млрд рублей.

Фото из открытых источников
28 марта в 13:52 590
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