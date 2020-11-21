Сроки написания итогового сочинения в 11-х классах перенесены

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов, намеченное на 2 декабря, будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также на заседании оперштаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года. По решению региональных органов исполнительной власти при сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки в дистанционном формате.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2020–2021 учебном году и предусматривающий проведение итогового собеседования в дистанционном формате.