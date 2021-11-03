Стационарные переписные пункты будут работать и в праздничные дни

Такие участки – удобный вариант для тех, кто не желает пускать переписчиков в квартиру, а также по тем или иным причинам не может переписаться на сайте госуслуг, рассказал Сергей Сурмай, уполномоченный по вопросам переписи в Норильске.

- На стационарных участках, которые открыты в школах, можно ответить на вопросы переписи о себе и своей семье. И нужно понимать, что это не формальная процедура. От успешности переписи в конечном итоге зависит развитие региона, то есть по результатам этого мероприятия будет решено, сколько средств необходимо выделить на развитие территории. Чем больше людей будут отмечено, тем на большее количество денег от федерации и края может рассчитывать Норильск. А это в свою очередь - развитие инфраструктуры, строительство дорог, ремонт социальных объектов и многое другое. По сути, сегодня мы создаём задел на следующие десять лет, - отмечает он.

По субботам переписчики работают с 17 до 19.00, по воскресеньям – с 12.00 до 14.00. Но планируется, что с 8 ноября пункты перейдут на ежедневную вечернюю работу.

- Пока же мы ждём норильчан 6 ноября с 17.00 до 19.00; 7 ноября - с 12.00 до 14.00. С 8 по 13 ноября - с 17.00 до 20.00. Адреса участков можно найти на сайте города norilsk-city.ru, - добавил Сергей Сурмай.

Помимо этого стало известно, что Росстат объявил о продлении онлайн-переписи, которая пользуется большой популярностью, до 14 ноября. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. По данным Росстата на конец октября, участие в анкетировании приняли более пятидесяти процентов жителей страны.