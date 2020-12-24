Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году
Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году
Напомним, что выплата страховых пенсий производится месяц в месяц.
С графиком выплат можно ознакомиться на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. Согласно законодательству установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счёт в кредитном учреждении не предусмотрено. Потому выплаты производятся в два потока: первый поток – 15 числа, второй – 22, с учётом выходных и праздничных дней.
Во втором потоке пенсии начисляются гражданам, кому вновь назначена пенсия, изменившим место жительства, а также жителям Норильска.
Месяц 2021 года
Дата финансирования 1 потока
(Все районы за исключением Норильска)
Дата финансирования 2 потока
(В том числе жители Норильска)
Январь
15.01.2021
21.01.2021
Февраль
15.02.2021
24.02.2021
Март
15.03.2021
22.03.2021
Апрель
15.04.2021
21.04.2021
Май
14.05.2021
21.05.2021
Июнь
15.06.2021
21.06.2021
Июль
15.07.2021
21.07.2021
Август
16.08.2021
23.08.2021
Сентябрь
15.09.2021
21.09.2021
Октябрь
15.10.2021
21.10.2021
Ноябрь
15.11.2021
22.11.2021
Декабрь
15.12.2021
21.12.2021
В случае получения пенсии через почтовые отделения, гражданам назначается конкретная дата начисления.
Отметим, что пенсионеры в праве самостоятельно выбрать организацию, которая будет начислять им пенсию, и уведомить об этом территориальный орган ПФР, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством РФ.