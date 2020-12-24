Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году

С графиком выплат можно ознакомиться на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. Согласно законодательству установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счёт в кредитном учреждении не предусмотрено. Потому выплаты производятся в два потока: первый поток – 15 числа, второй – 22, с учётом выходных и праздничных дней.

Во втором потоке пенсии начисляются гражданам, кому вновь назначена пенсия, изменившим место жительства, а также жителям Норильска.

Месяц 2021 года Дата финансирования 1 потока (Все районы за исключением Норильска) Дата финансирования 2 потока (В том числе жители Норильска) Январь 15.01.2021 21.01.2021 Февраль 15.02.2021 24.02.2021 Март 15.03.2021 22.03.2021 Апрель 15.04.2021 21.04.2021 Май 14.05.2021 21.05.2021 Июнь 15.06.2021 21.06.2021 Июль 15.07.2021 21.07.2021 Август 16.08.2021 23.08.2021 Сентябрь 15.09.2021 21.09.2021 Октябрь 15.10.2021 21.10.2021 Ноябрь 15.11.2021 22.11.2021 Декабрь 15.12.2021 21.12.2021

В случае получения пенсии через почтовые отделения, гражданам назначается конкретная дата начисления.

Отметим, что пенсионеры в праве самостоятельно выбрать организацию, которая будет начислять им пенсию, и уведомить об этом территориальный орган ПФР, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством РФ.