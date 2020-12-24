МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году

Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году

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Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году

Напомним, что выплата страховых пенсий производится месяц в месяц.

Стал известен график выплаты пенсий через кредитные организации в 2021 году

С графиком выплат можно ознакомиться на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. Согласно законодательству установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счёт в кредитном учреждении не предусмотрено. Потому выплаты производятся в два потока: первый поток – 15 числа, второй – 22, с учётом выходных и праздничных дней.

Во втором потоке пенсии начисляются гражданам, кому вновь назначена пенсия, изменившим место жительства, а также жителям Норильска.

Месяц 2021 года

Дата финансирования 1 потока

(Все районы за исключением Норильска)

Дата финансирования 2 потока

(В том числе жители Норильска)

Январь

15.01.2021

21.01.2021

Февраль

15.02.2021

24.02.2021

Март

15.03.2021

22.03.2021

Апрель

15.04.2021

21.04.2021

Май

14.05.2021

21.05.2021

Июнь

15.06.2021

21.06.2021

Июль

15.07.2021

21.07.2021

Август

16.08.2021

23.08.2021

Сентябрь

15.09.2021

21.09.2021

Октябрь

15.10.2021

21.10.2021

Ноябрь

15.11.2021

22.11.2021

Декабрь

15.12.2021

21.12.2021

В случае получения пенсии через почтовые отделения, гражданам назначается конкретная дата начисления.

Отметим, что пенсионеры в праве самостоятельно выбрать организацию, которая будет начислять им пенсию, и уведомить об этом территориальный орган ПФР, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством РФ.

Фото из открытых источников
24 декабря в 13:00 510
Выплата пенсии
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