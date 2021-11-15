Стал известен перечень хронических заболеваний, требующих перевода на дистанционную работу

Правительство Красноярского края утвердило перечень хронических заболеваний, являющихся основанием для перевода работника на удалённую работу. С сегодняшнего дня на «удалёнку» для прохождения вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета переводятся работники старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, сообщает краевой минздрав. Данная мера призвана обеспечить безопасность пациентов, входящих в группу риска по основному заболеванию.

В списке - заболевания эндокринной системы, органов дыхания, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы). Подробный перечень кодов заболеваний приведен в постановлении: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/80120. Получить соответствующую справку и решить вопрос о допуске к вакцинации необходимо у лечащих врачей в поликлиниках по месту жительства.