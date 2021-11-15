Стал известен перечень хронических заболеваний, требующих перевода на дистанционную работу
Стал известен перечень хронических заболеваний, требующих перевода на дистанционную работу
Перевод на дистант работодатель должен обеспечить на четыре недели.
Правительство Красноярского края утвердило перечень хронических заболеваний, являющихся основанием для перевода работника на удалённую работу. С сегодняшнего дня на «удалёнку» для прохождения вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета переводятся работники старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, сообщает краевой минздрав. Данная мера призвана обеспечить безопасность пациентов, входящих в группу риска по основному заболеванию.
В списке - заболевания эндокринной системы, органов дыхания, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы, новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы). Подробный перечень кодов заболеваний приведен в постановлении: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/80120. Получить соответствующую справку и решить вопрос о допуске к вакцинации необходимо у лечащих врачей в поликлиниках по месту жительства.