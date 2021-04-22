Стала известна дата начала пассажирской навигации на Енисее

С октября прошлого года суда стояли на зимнем отстое. К началу навигации были выполнены работы по ремонту главных двигателей, осветительного оборудования и насосов. Готовность судов к началу нового сезона министр проверил лично.

Традиционно первым стартует дачный маршрут «Торговый центр - Усть-Мана», по которому будут курсировать теплоходы «Иван Назаров» и «Заря-343». С 1 июня стартует навигация между Туруханском и Енисейским районом, по маршрутам «Енисейск - Бор» и «Ярцево - Кривляк - Майское» будут ходить скоростные катера.

С 10 июня для посещения откроется Дудинка. Пассажиры смогут отправиться в северную часть региона на «Александре Матросове» и «Валерии Чкалове».

«На каждом из теплоходов, которые выйдут в рейс в этом сезоне, создан резерв одноразовых масок, перчаток и антисептиков. Если окажется, что на борту есть пассажир с симптомами COVID-19, его разместят в специально оборудованном изолированном помещении», - рассказал Димитров.