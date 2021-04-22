МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стала известна дата начала пассажирской навигации на Енисее

Стала известна дата начала пассажирской навигации на Енисее

Главная / Новости / Общество

Стала известна дата начала пассажирской навигации на Енисее

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров сообщил, что официальное открытие навигации состоится 29 апреля.

Стала известна дата начала пассажирской навигации на Енисее

С октября прошлого года суда стояли на зимнем отстое. К началу навигации были выполнены работы по ремонту главных двигателей, осветительного оборудования и насосов. Готовность судов к началу нового сезона министр проверил лично.

Традиционно первым стартует дачный маршрут «Торговый центр - Усть-Мана», по которому будут курсировать теплоходы «Иван Назаров» и «Заря-343». С 1 июня стартует навигация между Туруханском и Енисейским районом, по маршрутам «Енисейск - Бор» и «Ярцево - Кривляк - Майское» будут ходить скоростные катера.

С 10 июня для посещения откроется Дудинка. Пассажиры смогут отправиться в северную часть региона на «Александре Матросове» и «Валерии Чкалове».

«На каждом из теплоходов, которые выйдут в рейс в этом сезоне, создан резерв одноразовых масок, перчаток и антисептиков. Если окажется, что на борту есть пассажир с симптомами COVID-19, его разместят в специально оборудованном изолированном помещении», - рассказал Димитров.

Фото Денис Кожевников
22 апреля в 15:32 540
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также