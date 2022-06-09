Стали известны имена норильчан, вошедших в Молодёжную коллегию

Борьба за право стать частью Молодежной коллегии при главе Норильска стартовала 30 марта и проходила в несколько этапов. Кандидаты демонстрировали свои знания в тестовых заданиях, защищали экспертно-аналитические работы с идеями по развитию города. По результатам конкурсного отбора в состав коллегии вошли 25 человек. Среди них 8 юношей и 17 девушек.

– Я благодарен всем, кто проявил интерес к Молодёжной коллегии и нашёл яркие, полезные для города идеи, чтобы защитить их перед экспертным жюри. Отрадно, что молодёжь Норильска стремится к развитию, и я намерен это стремление поддерживать. Я дал поручение своим заместителям и руководителям структурных подразделений администрации плотно взаимодействовать с Молодёжной коллегией и сам тоже буду с ней сотрудничать. Планирую в том числе привлечь молодых людей к работе по реализации комплексного плана. Уверен, что новые идеи положительно скажутся на общем результате, – сказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

Мнения о качестве подготовки первого состава Молодёжной коллегии выразили члены конкурсной комиссии, которые оценивали кандидатов на всех этапах борьбы за право стать частью команды.

– Я впечатлена нашей молодёжью. Создание такого коллегиального органа - правильное решение. Конкурсный отбор показал, что у нас есть неравнодушные молодые люди, которые не просто созидают, но и генерируют идеи по улучшению и продвижению территории. Мы будем поддерживать их инициативы и всячески помогать в реализации проектов. Особенно мне понравилась одна из участниц, которая с невероятным патриотизмом рассказывала о своём городе, о нашем Норильске. Энтузиазм таких ребят вселяют уверенность, что у России растёт достойное поколение, – отметила, заместитель главы Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко.

– Я очень рад, что было так много заявок от талантливых и разносторонне одарённых ребят. Слушая презентации их проектов, мы убедились, что им есть не только что сказать, но и что предложить. Хочу отметить, что меня воодушевили не столько проекты, сколько сами конкурсанты. Инициативные, с горящими глазами и желанием развивать город, в котором живут. Я увидел, что в Норильске есть молодёжь, которая переживает за свой город и хочет развиваться вместе с ним. И, что интересно, на отборе присутствовали не только коренные норильчане, но и приезжие ребята, которые хотят остаться в Норильске жить и имеют ярко выраженное желание реализовывать проекты для комфортной и современной жизни в городе, – рассказал заместитель лавы города по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства Дмитрий Бусов.

– В первую очередь хочется отметить, что с созданием молодёжного коллегиального органа глава города дал реальную возможность для роста и разностороннего развития норильской молодёжи, раскрытия её потенциала. Молодёжная коллегия должна стать площадкой для воплощения в жизнь идей молодых, инициативных, целеустремлённых и энергичных людей. Именно такие ребята на основе конкурсного отбора вошли в её состав и получили право работать вместе с командой главы и администрацией на благо Норильска. Уникальные проекты, особый взгляд на их внедрение и возможные эффекты, творческий и современный подход, внутренний запал и свободомыслие участников – то, что необходимо городу для его качественного и целенаправленного развития. Большинство горожан, вошедших в состав коллегии, имеют за плечами богатый трудовой опыт, а семь ребят – студенты и старшеклассники, лучшие в своих учебных заведениях. Однако до появления Молодёжной коллегии найти единомышленников и возможность для реализации уже имеющихся у них идей было не так просто. И вот теперь коллегия стала тем самым институтом, который объединит их и окажет всевозможное содействие в реализации проектов. Я убеждён, что она внесёт весомый вклад в развитие Норильска, и уже к концу года город увидит первые проекты и положительные результаты, – отметил заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов.

– Молодёжная коллегия – отличное подспорье для нашего города. Двигают, развивают и улучшают город именно люди, неравнодушны к его облику и качеству жизни в нём. На конкурсном отборе мы увидели, чем интересуются молодые горожане, какими проектами горят. Важно отметить, что Молодёжная коллегия сформирует кадровый резерв для Норильска, она поможет не только развивать территорию, но и создаст условия для развития самого молодого поколения – залога светлого будущего нашего уникального города. Членами коллеги стали лучшие студенты Заполярного государственного университета и достойные инициативные молодые люди, работающие в различных учреждениях и организациях нашего города, в том числе подведомственных администрации. И я уверена, что для многих из них коллегия может стать настоящим карьерным лифтом, – сказала начальник управления по персоналу администрации города Норильска Владислава Севастьянова.

– Проекты участников – оригинальные и интересные. Уверен, что многие из них найдут своё воплощение. Сами конкурсанты – с индивидуальным подходом и виденьем. Ребята использовали разные формы донесения своих идей, поражали глубиной погружения в работу и вызывали у членов комиссии широкий спектр позитивных эмоций. Замечательно, что в состав молодёжной коллегии вошли именно такие люди, неравнодушные к судьбе города и его будущему, – подчеркнул начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин.

– Все кандидаты – живые, динамичные, с собственным мнением и уникальными мыслями. Участники отбора, прошедшие в состав Молодёжной коллегии – люди, искренне не безучастные неравнодушные к судьбе Норильска. Сердце радуется, когда видишь таких активных и светло мыслящих молодых ребят, – поделился впечатлением начальник управления обеспечения деятельности администрации города Норильска Денис Вальтер.

В начале июля, после того как участники Молодёжной изберут председателя и распределятся по профильным комиссиям, они обсудят с Дмитрием Карасевым первые шаги в своей работы и приоритетные проекты. Полноценная деятельность коллегии начнётся с 1 сентября.