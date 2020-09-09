Стали известны подробности переворота катера на Таймыре

По данным СК РФ по Красноярскому краю, в пятницу, 4 сентября, компания мужчин из пяти человек отправилась на рыбалку на озеро Собачье. В качестве плавсредства использовали катер на воздушной подушке «Марс». Водителем был 60-летний владелец катера, не имеющий права управления судном.

Катер опрокинулся, потому что водитель не справился с управлением на реке Муксунка. В это время остальная компания отдыхала в балке. Во время аварии один мужчина не смог выбраться из кабины и утонул.

В следственные органы сообщение о происшествии поступило только 7 сентября. На данный момент ведётся проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.