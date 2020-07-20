Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Норильске есть выпускница, набравшая максимальный балл

Экзамен прошёл 6 и 7 июля, сегодня получены результаты 564 участников из 20 образовательных учреждений города за 6 июля; 533 (98%) преодолели минимальный порог, 11 - не набрали необходимый минимум. Напомним, результаты экзамена признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. По русскому языку это 24 балла. Поскольку пересдача предметов не предусмотрена, улучшить результат можно будет только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в школе № 21 22 июля 2020 г.

В целом средний балл по городу – 69, но 151 участник набрал 80 и более баллов, а выпускница гимназии № 48 набрала максимально возможные 100 баллов.

В управлении образования администрации Норильска также напомнили, что в этом году у участников ЕГЭ есть возможность участвовать в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для этого специально созданы пункты, оснащённые точками доступа участников экзаменов к дистанционному рассмотрению апелляции конфликтной комиссией Красноярского края: в Центральном районе - школа № 9, в Талнахе - школа № 42, в Кайеркане - школа № 32. Дата и время рассмотрения апелляции каждого участника сообщается в организацию, в которую было подано заявление.