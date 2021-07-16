Становление города неразрывно связано с развитием «Норникеля»

- Дорогие друзья! От всей команды администрации Норильска, от себя лично поздравляю вас с самым значимым для нашего города праздником - Днём металлурга! И неспроста в один день с профессиональным праздником мы отмечаем и День компании, и День города - эти события и совместные мероприятия нас всех объединяют, позволяя чувствовать себя единым целым. Металлургия - судьба Норильска. Эта отрасль даёт развитие и компании, и городу. И всегда мы должны помнить о том, что мы все вместе - металлурги, шахтёры, бюджетники, мы все - норильчане! В ближайшее время в нашем городе произойдут большие изменения, и мы готовы к этому вызову, готовы, что самое главное, реализовать все планы сообща. Всем успехов, здоровья и всего самого наилучшего! - сказал Дмитрий Карасев.

Всего городскими наградами отмечены 46 сотрудников «Норникеля», а также два коллектива. Знаком отличия «За вклад в развитие города Норильска» награждены коллектив газоспасательной службы Центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ Заполярного филиала и коллектив аэропорта Норильск.