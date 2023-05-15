Старшеклассники из Кайеркана познакомились с работой аэропорта

В рамках корпоративного проекта «Профнавигатор» ученики школы №40 побывали на площадках аэропорта «Норильск». Экскурсия к воздушным воротам города стала долгожданным событием для ребят. Поездка в Алыкель предполагает целый ряд необходимых факторов, в том числе хорошей погоды и видимости. Как только все условия совпадают, старшеклассники отправляются в порт не в качестве пассажиров, а с целью представить его как потенциальное место работы в будущем.

С основными направлениями деятельности аэропорта школьников познакомили его сотрудники. Они рассказали, как и по каким правилам происходит регистрация пассажиров, куда поступает багаж перед вылетом и после приземления борта, как налажено взаимодействие всех составляющих сложной системы воздушного транспорта в Норильске. В довершение гости побывали в местной пожарной части.

«Экскурсия прошла на отличном уровне. Мы действительно очень ждали поездку в аэропорт, и она того стоила. Ребята с удовольствием слушали специалистов, задавали вопросы, делились впечатлениями. Мы регулярно посещаем предприятия Заполярного филиала и РОКС компании. Бываем на заводах и других производственных площадках. Аэропорт внес в эту программу заметный вклад», - рассказала координатор по профориентации школы №40 Юлия Селифонкина.

Наталья Гладкая, главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала Управления корпоративных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» отметила, что помимо аэропорта корпоративный проект «Профнавигатор» дает возможность школьникам побывать и на посадочной площадке «Валек», узнать больше о вертолетах, которые доставляют работников и грузы на промыслы компании.

«В течение учебного года для школьников и студентов проходит более 80 экскурсий в основные подразделения Норильского дивизиона: рудники медный, механический и Надеждинский металлургический заводы, Талнахскую обогатительную фабрику, Контрольно-аналитическое управление, Управление пожарной безопасности, Предприятие технологического железнодорожного транспорта, АО «НТЭК» и другие. Также проводятся социальные практики на предприятиях для старшеклассников, которые хотят ближе познакомиться с инженерно-техническими специальностями, востребованными в компании «Норникель». Чтобы записаться на социальную практику или попасть на экскурсию, достаточно обратиться к профориенатору своей школы. График на весь учебный год составляется ежегодно в августе и направляется в каждую школу», - сказала Наталья.

С ноября прошлого года в Публичной библиотеке каждый месяц проходят встречи школьников с руководителями и специалистами «Норникеля» под названием «Норникель-час». Специалисты рассказывают о своем профессиональном пути, образовании, условиях труда и социальной поддержке сотрудников компании.

В рамках профориентационного онлайн-лагеря для школьников FUTURE CAMP нынешней весной были организованы прямые линии со специалистами ООО «Заполярная строительная компания», Предприятие Единое складское хозяйство, «Корпоративный университет «Норильский никель», АО "Таймырская топливная компания», АО «Норильскгазпром».

Профориентационные экскурсии посещают как старшие школьники (начиная с восьмого класса), так и студенты Заполярного государственного университета, Политехнического колледжа ЗГУ, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.

На этой неделе в спортхолле «Айка» состоится подведение итогов профориентационной работы за учебный год и торжественная церемония награждения наиболее активных и любознательных участников корпоративного проекта «Профнавигатор».