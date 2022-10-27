Старшеклассники из Норильска прошли в Санкт-Петербурге стажировку по программе «Школа юного гида»

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Успешное поколение», которая выступает партнёром проекта, подготовила для ребят насыщенную программу: выездные мастер-классы с просветительской работой на исторических объектах и осмотром туристической инфраструктуры культурной столицы нашей страны.

На семинарах-практикумах школьники учились развивать лидерские качества и коммуникативные навыки. Они узнали, как открыть собственное дело в сфере туриндустрии и гостеприимства, а также создать успешный проект в туризме.

Чтобы закрепить полученные знания, юным норильчанам выпала возможность самим выступить в роли гида. Под руководством наставника они провели экскурсию по заранее подготовленным технологическим картам в районе Дворцовой площади и Петропавловской крепости.

Реализация проекта «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360» v.2.0» продолжается. Впереди у членов клуба много интересных и важных событий.

«ВЭБ «Норильск 360» v.2.0» - это уникальная возможность повысить социальную активность старшеклассников, а также привлечь молодежь в развитие внутреннего туризма на территории Норильска», - говорит Юлия Генералова, директор МАУ «Центр развития туризма».

Напомним, что партнёрами проекта выступают: городская администрация, Агентство по туризму Красноярского края, туристский информационный центр Красноярского края, школа № 28, автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Успешное поколение», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса».