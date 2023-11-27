МАУ ИЦ «Норильские новости»

Старшеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО

Старшеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО

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Старшеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО

Для участия в региональной сессии собрались школьники, интересующиеся международными отношениями. Большую часть слушателей составили ученики восьмых классов (программа рассчитана на 7–11 классы). Собрать желающих помог норильский партнёр школы, опорная площадка в нашем городе — гимназия № 4.

Старшеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМОСтаршеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМОСтаршеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМОСтаршеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМОСтаршеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО

- За четыре дня ребята прослушали онлайн-лекции преподавателей МГИМО по направлениям «Международная экономика», «Международное право» и другим; прошли тренинги по публичному выступлению, ораторскому мастерству, — рассказал Владимир Денисов, заместитель директора профориентационной программы «Международная школа молодёжной дипломатии МГИМО МИД России». — Кроме того, школьники поучаствовали в деловой игре «Посольство» — попробовали себя в роли дипломатов посольств РФ в Китае и Индии и узнали, какие функции выполняют сотрудники этих ведомств. Этот комплекс занятий призван помочь ребятам понять, готовы ли они заниматься подобной работой в будущем, стоит ли им поступать в МГИМО. Мы выбрали формат игры для более полного погружения школьников в среду. Школьники в командах организовывали пресс–конференцию, проводили дипломатический приём, знакомились с протоколом и этикетом, практиковались в ведении переговоров, узнали, что такое встречи «без галстуков», разрабатывали соглашения от имени РФ для Китая и Индии.

Обучение проводится в три этапа. После первого, регионального, слушатели приглашаются на языковую часть программы, которая пройдёт в Подмосковье на зимних каникулах и соберёт школьников со всей страны. Третья часть, выездная, включает стажировки и встречи с действующими дипломатами, представителями международных организаций за границей. Ведь дипломатия — это в первую очередь работа за рубежом, отмечают организаторы обучения. Владимир Денисов объяснил, что главная задача «Международной школы» — профориентация, прохождение курса обучения не даёт школьникам преимущества в баллах на ЕГЭ. Однако ребята, прошедшие все три курса и получившие сертификат, при прочих равных условиях получат преимущество при поступлении в МГИМО.

Он также отметил, что на протяжении 15 лет, что существует школа, её представители борются со стереотипом о том, что международник — только сотрудник МИД. По словам Владимира Денисова, эта профессия востребована в бизнесе, СМИ, общественных организациях и других благодаря тому, что выпускники МГИМО владеют иностранными языками и навыками переговоров, знают специфику того или иного региона планеты.

Интересно, что в качестве младшего тренера программы в этот раз в Норильск приехал Тимур Низамеев, студент 4–го курса МГИМО, а ещё недавно — выпускник норильской гимназии № 4. Он решил поступать в этот вуз как раз после курсов «Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО МИД России»:

- Прежде и не думал о карьере международника. Но зацепила атмосфера игры, а потом уже и самого МГИМО. Я стал много общаться с преподавательским составом, они рассказывали, как проходит обучение в институте, какая инфраструктура создана для студентов. Это ввергло в положительный шок: МГИМО качественно отличается от других вузов страны, я уверен. Так что при поступлении, хотя я знал, что мог подать заявление в пять вузов на пять разных факультетов, я подал единственное заявление в МГИМО. И поступил.

Сегодня молодой человек уже знает, что после магистратуры окончит аспирантуру, а профессионально планирует реализоваться в сфере образования для будущих международников.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
27 ноября в 16:11 440
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