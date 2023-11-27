Старшеклассники Норильска прошли профориентационный курс Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО

- За четыре дня ребята прослушали онлайн-лекции преподавателей МГИМО по направлениям «Международная экономика», «Международное право» и другим; прошли тренинги по публичному выступлению, ораторскому мастерству, — рассказал Владимир Денисов, заместитель директора профориентационной программы «Международная школа молодёжной дипломатии МГИМО МИД России». — Кроме того, школьники поучаствовали в деловой игре «Посольство» — попробовали себя в роли дипломатов посольств РФ в Китае и Индии и узнали, какие функции выполняют сотрудники этих ведомств. Этот комплекс занятий призван помочь ребятам понять, готовы ли они заниматься подобной работой в будущем, стоит ли им поступать в МГИМО. Мы выбрали формат игры для более полного погружения школьников в среду. Школьники в командах организовывали пресс–конференцию, проводили дипломатический приём, знакомились с протоколом и этикетом, практиковались в ведении переговоров, узнали, что такое встречи «без галстуков», разрабатывали соглашения от имени РФ для Китая и Индии.

Обучение проводится в три этапа. После первого, регионального, слушатели приглашаются на языковую часть программы, которая пройдёт в Подмосковье на зимних каникулах и соберёт школьников со всей страны. Третья часть, выездная, включает стажировки и встречи с действующими дипломатами, представителями международных организаций за границей. Ведь дипломатия — это в первую очередь работа за рубежом, отмечают организаторы обучения. Владимир Денисов объяснил, что главная задача «Международной школы» — профориентация, прохождение курса обучения не даёт школьникам преимущества в баллах на ЕГЭ. Однако ребята, прошедшие все три курса и получившие сертификат, при прочих равных условиях получат преимущество при поступлении в МГИМО.

Он также отметил, что на протяжении 15 лет, что существует школа, её представители борются со стереотипом о том, что международник — только сотрудник МИД. По словам Владимира Денисова, эта профессия востребована в бизнесе, СМИ, общественных организациях и других благодаря тому, что выпускники МГИМО владеют иностранными языками и навыками переговоров, знают специфику того или иного региона планеты.

Интересно, что в качестве младшего тренера программы в этот раз в Норильск приехал Тимур Низамеев, студент 4–го курса МГИМО, а ещё недавно — выпускник норильской гимназии № 4. Он решил поступать в этот вуз как раз после курсов «Международной школы молодёжной дипломатии МГИМО МИД России»:

- Прежде и не думал о карьере международника. Но зацепила атмосфера игры, а потом уже и самого МГИМО. Я стал много общаться с преподавательским составом, они рассказывали, как проходит обучение в институте, какая инфраструктура создана для студентов. Это ввергло в положительный шок: МГИМО качественно отличается от других вузов страны, я уверен. Так что при поступлении, хотя я знал, что мог подать заявление в пять вузов на пять разных факультетов, я подал единственное заявление в МГИМО. И поступил.

Сегодня молодой человек уже знает, что после магистратуры окончит аспирантуру, а профессионально планирует реализоваться в сфере образования для будущих международников.