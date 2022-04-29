Старшеклассники школы № 6 побывали с экскурсией в администрации города

В рамках профориентационной деятельности ученики восьмых и десятых классов изучают направления работы муниципалитета. В сопровождении начальника управления по персоналу администрации Норильска Владиславы Севастьяновой школьники прошли по этажам главного здания города на Ленинском, 24а, узнали, какие управления включает в себя администрация, какие задачи выполняет тот или иной отдел, для чего налажено тесное взаимодействие между подразделениями муниципалитета, градообразующим предприятием Норильска, бизнес-структурами, общественными организациями.

Уяснив особенности работы специалистов, старшеклассники собрались в зале заседаний, который они неоднократно видели в теленовостях, рассказывающих о сессиях депутатов горсовета, городских планерках и прочих мероприятиях муниципального уровня. Здесь их поприветствовал глава Норильска Дмитрий Карасев:

«Мне приятно, что вы проявляете интерес к работе администрации и её структурных подразделений. Ежедневно погружаясь в неотложные вопросы, понимаешь, как крутятся «шестерёнки» системы жизни нашего города, что от кого зависит. Возможно, по окончании вуза вы выберете работу в муниципалитете или в органах региональной власти, тем самым посвятив свою трудовую деятельность родной территории».

В ходе беседы главы со школьниками выяснилось, что подрастающему поколению не безразлично настоящее и будущее города. Так, одним из первых прозвучал вопрос о судьбе здания возле телевизионной вышки на Набережной Урванцева, 10, в народе «красной заброшки». Дмитрий Карасев отметил, что эта тема как раз сейчас находится в работе.

«Каждое здание в городе относится к определенному виду собственности. То, о котором мы говорим, - федеральная собственность. Сейчас администрация города проводит работу с Росимуществом с целью принять эту «заброшку» и все остальное имущество, которое там располагается, кроме телевышки, на баланс муниципалитета. Только после этого администрация сможет финансировать содержание объекта, его снос, достройку или консервацию. Иначе расходовать деньги из местного бюджета на какие бы то ни было работы в этом направлении будет считаться нецелевым использованием средств. Процедуры по передаче собственности длительные, такие вопросы не решаются по щелчку пальцев, но главное – стремиться вперёд, и тогда всё получится. Надеюсь, что в ближайшее время мы наведём порядок», - сказал Дмитрий Карасев.

Также старшеклассникам было любопытно, какую положительную динамику в развитии территории глава города лично видит в данный момент.

«В ближайшую пятилетку, не говоря о дальнейших перспективах, Норильск будет развиваться очень быстро. Уже в этом году проводится большая работа по обновлению города: идёт проектирование по ремонту фасадов, мостов, дорог, по строительству нового жилья. Мы думаем над внедрением новой иллюминации, въездных групп в единой стилистике для каждого из районов. Завершается проектирование общественного пространства «Башня» на Ленинском проспекте, 1, Арктического музея современного искусства АММА. Любой стройке, капитальному ремонту, реконструкции предшествует большая работа по изучению территории», - пояснил градоначальник.

Напоследок у Дмитрия Карасева поинтересовались, что мотивирует его в работе на посту главы Норильска.

«Я здесь родился и вырос, здесь родились и живут мои дети, я просто люблю свой город. Только это мной движет. А если человек любит родной город, переживает за него, то он действительно может сделать для территории что-то хорошее, значимое», - таков был ответ.

Общее фото завершило экскурсионную программу, но старшеклассники решили надолго не прощаться. В процессе общения они узнали о конкурсном отборе в Молодежную коллегию при главе Норильска и уже изучают правила вступления в её ряды.