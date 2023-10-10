Старшеклассников Норильска познакомили с профессиями градообразующего предприятия

В Институте «Норильскпроект» трудятся специалисты высокого класса с уникальными компетенциями проектирования зданий и сооружений за Полярным кругом. Об истории предприятия, изысканиях, успехах учреждения и о своём собственном профессиональном становлении рассказали директор Института Николай Ивлев, инженер 1-й категории отдела металлических конструкций Юлия Игнатченко и инженер электротехнического отдела Андрей Шадрин. Все они когда-то приехали из других городов и связали свою жизнь с Норильском.

На первой в этом году профориентационной встрече в СпортХолле «Айка» ребята активно задавали вопросы о специфике работы предприятия. Специалисты «Норильскпроекта» рассказали о современных технологиях в строительстве и об особенностях проектирования в условиях вечной мерзлоты. Особый интерес у школьников вызвали вопросы трудоустройства и построения профессиональной карьеры в компании. Для них было удивительно, что специалисты осознанно переехали из больших городов жить на север. Гости пояснили, что главными аргументами стали возможность трудоустройства, стабильная высокая зарплата, быстрый карьерный рост и уникальность северной природы. Во время встречи ребята получили исчерпывающие ответы, а некоторые задумались о своем профессиональном будущем в Норильске.

В завершение мероприятия Николай Ивлев пожелал ребятам с умом подходить к выбору будущей профессии и посоветовал подумать о работе в «Норильскпроекте».

Отметим, сегодня к теме профессиональной ориентации приковано пристальное внимание и государства, и работодателей. «Норникель» как социально ответственное предприятие и основной работодатель на нашей территории не только стремится быть в курсе основных тенденций в образовательной среде, но и способствует решению такой важной задачи, как профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

Корпоративный проект «Профнавигатор» ориентирован на федеральный проект «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» Министерства просвещения РФ. Это единая модель профориентационной деятельности, в основу которой заложен профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов.

Компания «Норникель» заинтересована в притоке квалифицированных специалистов на свои предприятия и в формировании на территории устойчивой модели: школа – профессиональные образовательные организации – предприятие. Направления деятельности проекта интегрированы в региональные и муниципальные межведомственные планы мероприятий, реализуются в партнёрстве с образовательными организациями различного уровня, учреждениями культуры, центром занятости населения и др.

На экскурсиях по предприятиям у ребят не всегда есть возможность пообщаться с руководителями и задать все интересующие вопросы. В прошлом году компания запустила новое направление работы со школьниками – «Норникель-час», в рамках которого раз в месяц проводятся встречи с руководителями подразделений компании. Так, в 2022/23 учебном году было проведено семь таких встреч со старшеклассниками Норильска.