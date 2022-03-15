Старшеклассников Норильска приглашают принять участие в экологическом хакатоне ECOHaсkathon

Хакатон пройдёт в конце апреля. Для участия будут сформированы 12 команд из разных школ региона. Регистрация и подробная информация доступны на сайте. Вопросы можно задавать руководителю проекта в социальных сетях.

В рамках проекта запланированы мероприятия–спутники:

– фотоконкурс, посвящённый экологическим проблемам Красноярского края (заявки принимаются до 31 марта);

– конкурс I know how!, в ходе которого участники узнают, как решают во всем мире экологические проблемы (заявки принимаются до 11 марта);

– экологический квиз — развлекательная викторина, где ребята закрепят свои знания (дата проведения — 24 марта).