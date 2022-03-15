Старшеклассников Норильска приглашают принять участие в экологическом хакатоне ECOHaсkathon
Старшеклассников Норильска приглашают принять участие в экологическом хакатоне ECOHaсkathon
Мероприятие проводится за счёт гранта министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Организатором выступает региональная молодёжная общественная организация «Студенческая ассоциация «Аурум».
Хакатон пройдёт в конце апреля. Для участия будут сформированы 12 команд из разных школ региона. Регистрация и подробная информация доступны на сайте. Вопросы можно задавать руководителю проекта в социальных сетях.
В рамках проекта запланированы мероприятия–спутники:
– фотоконкурс, посвящённый экологическим проблемам Красноярского края (заявки принимаются до 31 марта);
– конкурс I know how!, в ходе которого участники узнают, как решают во всем мире экологические проблемы (заявки принимаются до 11 марта);
– экологический квиз — развлекательная викторина, где ребята закрепят свои знания (дата проведения — 24 марта).