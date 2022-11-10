Старшеклассников школы № 14 посвятили в слушатели юридического класса

В торжественной обстановке с напутственным словом выступил начальник Норильского ОМВД России Олег Мусихин, который пожелал ребятам и в дальнейшем связать судьбу со службой в органах внутренних дел, а также поблагодарил руководство школы за плодотворное сотрудничество. Школьники получили удостоверения слушателей.

Напомним, на базе школы полицейский класс был создан в 2008 году. Обучение здесь проходит по особой программе - с углублённым изучением Российского законодательства. Школьники посещают занятия по рукопашному бою, огневой подготовке, криминалистике, а также проходят практическое ознакомление в процессе обучения с работой различных служб и подразделений полиции.