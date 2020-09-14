Стартовал ежегодный конкурс социальных проектов. Лучшие будут поддержаны «Норникелем»

На получение грантов от 100 тысяч до 6,5 млн рублей могут претендовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий «Норникеля».

Традиционно в конкурсе девять номинаций, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтёрского движения и социальной поддержки наименее защищённых слоёв населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, благоустройство и реконструкцию общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры и повышение качества услуг некоммерческих организаций.

— В новом конкурсе мы предложили участникам подумать об использовании цифровых технологий для реализации проектов, — рассказывает Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Опыт проведения мероприятий в период пандемии показал, что такие проекты обладают преимуществом: в одном онлайн-пространстве можно собрать участников из разных городов и поселков, привлечь уникальных экспертов, сэкономить ресурсы, получить моментальную обратную связь в виде вопросов и комментариев и быстро отреагировать на запросы целевой аудитории и изменение ситуации.

С прошлого года заявки на участие в конкурсе принимаются на онлайн-платформе nncharity.ru. В этом году на ней появится видеоинструкция по заполнению заявки. Кроме того, к уже традиционным семинарам и консультациям добавится новый формат — онлайн-интенсив по социальному проектированию, где участники разберут проблематику и социальные эффекты проектов, прокачают навыки креативного мышления и диджитализации, а также обсудят механизмы создания сообщества вокруг проекта.

Для представителей коренных народов Севера в посёлках Караул, Носок и Хатанга эксперты конкурса проведут выездные семинары по социальному проектированию и мастер-классы по заполнению заявки на конкурс.

Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября, итоги подведут 28 декабря.

Фото из открытых источников