Стартовал ежегодный конкурс социальных проектов. Лучшие будут поддержаны «Норникелем»
Стартовал ежегодный конкурс социальных проектов. Лучшие будут поддержаны «Норникелем»
На получение грантов от 100 тысяч до 6,5 млн рублей могут претендовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий «Норникеля».
Традиционно в конкурсе девять номинаций, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтёрского движения и социальной поддержки наименее защищённых слоёв населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, благоустройство и реконструкцию общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры и повышение качества услуг некоммерческих организаций.
— В новом конкурсе мы предложили участникам подумать об использовании цифровых технологий для реализации проектов, — рассказывает Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Опыт проведения мероприятий в период пандемии показал, что такие проекты обладают преимуществом: в одном онлайн-пространстве можно собрать участников из разных городов и поселков, привлечь уникальных экспертов, сэкономить ресурсы, получить моментальную обратную связь в виде вопросов и комментариев и быстро отреагировать на запросы целевой аудитории и изменение ситуации.
С прошлого года заявки на участие в конкурсе принимаются на онлайн-платформе nncharity.ru. В этом году на ней появится видеоинструкция по заполнению заявки. Кроме того, к уже традиционным семинарам и консультациям добавится новый формат — онлайн-интенсив по социальному проектированию, где участники разберут проблематику и социальные эффекты проектов, прокачают навыки креативного мышления и диджитализации, а также обсудят механизмы создания сообщества вокруг проекта.
Для представителей коренных народов Севера в посёлках Караул, Носок и Хатанга эксперты конкурса проведут выездные семинары по социальному проектированию и мастер-классы по заполнению заявки на конкурс.
Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября, итоги подведут 28 декабря.
Фото из открытых источников