Стартовал городской конкурс детского творчества «Наши руки не знают скуки»

Проводится он Централизованной библиотечной системой в рамках марафона добрых дел. Ребята, от дошкольников до старшеклассников, могут предоставить на него поделки, выполненные из любых материалов. Работы принимаются до 15 марта в библиотеке семейного чтения на пр. Котульского, 15.

Итогом станет ярмарка добра, которую библиотекари по традиции организуют 25 апреля совместно с сотрудниками благотворительного фонда «Территория добра». Вырученные средства передадут в помощь норильским детям, которые нуждаются в лечении. Результаты конкурса опубликуют на сайте ЦБС, победители получат дипломы и подарки.