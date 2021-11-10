Стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ)

Это самое массовое интеллектуальное соревнование для школьников в стране, отмечают в министерстве образования края. В этом году в школьном этапе олимпиады в регионе уже приняли участие более 151,5 тысячи человек, в прошлом учебном году участников было чуть меньше — 144 тысяч ребят. Самые популярные предметы у школьников — русский язык и математика. Однако ученики старших классов также проявили интерес к таким дисциплинам, как обществознание, биология, история и английский язык.

Отбор на муниципальный этап ВСОШ прошли более 18 тысяч учащихся, которые стали призёрами и победителями школьного этапа. Задания для олимпиады по 24 предметам, единые для всех российских школьников, разработали центральные предметно-методические комиссии.

Участниками олимпиады могут также стать ребята, которые находятся на семейном обучении. Впервые в порядок включены нормы создания условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Например, на олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

По итогам муниципального этапа определятся участники регионального тура, который стартует в январе 2022 года. Его финалисты отправятся на заключительный этап, призовые результаты на котором приравниваются к вступительному испытанию по соответствующему предмету при поступлении в любой вуз страны. При этом, поступив в вуз, ребята смогут претендовать на получение гранта президента РФ в размере 20 тысяч рублей — ежемесячно в течение всего времени обучения. Кроме того, победители и призёры регионального и заключительного этапов могут претендовать на краевую именную губернаторскую стипендию.